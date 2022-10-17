fb ig video ETtoday search mobile

不再依靠咖啡提振精神！　簡單「7招」讓你活力充沛每一天

>

肌膚,女生,曬太陽。（圖／Pixabay）

▲簡單「7招」開啟活力充沛的一天。（圖／Pixabay，下同）

實習記者黃麗頻／綜合報導

大家都想著如何讓自己每天都精力充沛，尤其在現代社會，人們在忙碌的生活中，總是依靠喝咖啡提神，希望藉由咖啡因，開啟活力的一天；其實以下這7個方法，一樣可以讓你一整天都精力充沛，簡單又有效，不用總指望那杯咖啡了！

＃拉開窗簾

如果早上起不來，試試看拉開窗簾吧！大多數的人都有「社交時差」－指的是週末補眠的狀況，拉開窗簾讓陽光進來，能幫助我們在不規律的睡眠中設定好生理時鐘；若沒有窗戶也沒關係，開燈也能達到一樣的效果，光線可以讓身體節律系統最佳化。

＃吃早餐

研究發現，一份健康的早餐會影響成年人的大腦功能，更可以提升記憶力；而吃富有高蛋白、高脂肪的食物則有助於提高注意力。此外，早餐選擇吃蛋白質而非碳水化合物，還能幫助恐致血糖的平衡，進而避免能量的下降。

▲▼早餐。（圖／取自Pixabay）

＃曬太陽

利用通勤的路上多曬太陽，也能讓你精力充沛一整天！根據研究顯示，維生素D通過保持肌肉細胞健康，來減少肌肉疲勞；攝入足夠的維生素D還有助於預防認知疾病（慢性退化症）的發展；若無法挪出曬太陽的時間，也可以口服相關保健食品。

＃按摩＆呼吸練習

即使是短暫的按摩，也可以幫助提升大腦功能，一項研究發現，在工作中進行15分鐘的坐姿按摩，能改變腦波及心境；而快速有力的呼氣能加速我們的反應能力、改善洞察力，並緩解焦慮從而提高警覺性、注意力，以及工作的效率也會有所提升！

＃多喝水

我們在工作／讀書時很容易忘記喝水，進而造成身體脫水，脫水會使我們感到疲倦、易怒，甚至頭暈目眩，儘管我們可能沒有意識到自己脫水了！不妨設個鬧鐘，提醒自己多喝水，還能利用裝水的時間，起身活動筋骨、稍作休息。

▲▼喝水,減肥,減重。（圖／翻攝自pixabay）

＃讓自己冷卻一下

吃完午餐後，總是覺得自己昏昏沈沈，尤其在寒冷的冬天裡，窩在暖和的室內，不免讓人開始想打瞌睡，這時不如試著把冷氣溫度調低，提振精神！不過也別讓溫度太低，避免造成身體的不適。

＃運動

大家都知道運動身體好，但是現代人的生活繁忙，很難空出運動的時間；事實上，下班／放學後進行一些輕鬆地散步或騎腳踏車，一樣能達到提高活力的效果，不僅如此，增加鍛鍊也有助於減少憤怒、鬱悶、緊張和疲勞等負面情緒。

▲▼８個關於飲食、運動以及睡眠的誤區。（圖／Pixabay）

►營養師傳授「12款減脂早餐」自由配，雞蛋早上吃更有飽足感

►超大罐綠茶抗菌「洗衣精」下殺！買4送2不用800元

►蒲公英環保衛生紙150抽只要12元，整年份直接囤起來

關鍵字：

咖啡, 提振精神, 活力充沛, 每一天

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

像盆栽或冰淇淋？一張圖測出你「想成為什麼樣的人」　網讚：好準

像盆栽或冰淇淋？一張圖測出你「想成為什麼樣的人」　網讚：好準

超準心測第一眼看到什麼？ 3秒知道你「近期對現況生活的滿意度」

超準心測第一眼看到什麼？ 3秒知道你「近期對現況生活的滿意度」

4個特質代表你是「好感系女子」　不靠顏值也能超有異性緣

4個特質代表你是「好感系女子」　不靠顏值也能超有異性緣

超準心測！憑直覺挑「一杯咖啡」，精準預測你的下周運勢 凱特王妃香奈兒外套竟是27年古董衣　婆婆黛安娜拒穿藏心碎原因 雙向奔赴的愛情其實並不難　心理學家5個建議，帶你逃離單戀困境 不再依靠咖啡提振精神！　簡單「7招」讓你活力充沛每一天 別再只會綁馬尾了！3種仙女系麻花馬尾辮　看一眼就能立刻上手 從吃早餐看出你心裡最缺乏的東西！超準心測探究深層內心世界 覺得沒機會？不夠喜歡？男生在感情上「不主動」的5個真相

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面