不再依靠咖啡提振精神！　簡單「7招」讓你活力充沛每一天

▲簡單「7招」開啟活力充沛的一天。（圖／Pixabay，下同）

實習記者黃麗頻／綜合報導

大家都想著如何讓自己每天都精力充沛，尤其在現代社會，人們在忙碌的生活中，總是依靠喝咖啡提神，希望藉由咖啡因，開啟活力的一天；其實以下這7個方法，一樣可以讓你一整天都精力充沛，簡單又有效，不用總指望那杯咖啡了！

＃拉開窗簾

如果早上起不來，試試看拉開窗簾吧！大多數的人都有「社交時差」－指的是週末補眠的狀況，拉開窗簾讓陽光進來，能幫助我們在不規律的睡眠中設定好生理時鐘；若沒有窗戶也沒關係，開燈也能達到一樣的效果，光線可以讓身體節律系統最佳化。

＃吃早餐

研究發現，一份健康的早餐會影響成年人的大腦功能，更可以提升記憶力；而吃富有高蛋白、高脂肪的食物則有助於提高注意力。此外，早餐選擇吃蛋白質而非碳水化合物，還能幫助恐致血糖的平衡，進而避免能量的下降。

＃曬太陽

利用通勤的路上多曬太陽，也能讓你精力充沛一整天！根據研究顯示，維生素D通過保持肌肉細胞健康，來減少肌肉疲勞；攝入足夠的維生素D還有助於預防認知疾病（慢性退化症）的發展；若無法挪出曬太陽的時間，也可以口服相關保健食品。

＃按摩＆呼吸練習

即使是短暫的按摩，也可以幫助提升大腦功能，一項研究發現，在工作中進行15分鐘的坐姿按摩，能改變腦波及心境；而快速有力的呼氣能加速我們的反應能力、改善洞察力，並緩解焦慮從而提高警覺性、注意力，以及工作的效率也會有所提升！

＃多喝水

我們在工作／讀書時很容易忘記喝水，進而造成身體脫水，脫水會使我們感到疲倦、易怒，甚至頭暈目眩，儘管我們可能沒有意識到自己脫水了！不妨設個鬧鐘，提醒自己多喝水，還能利用裝水的時間，起身活動筋骨、稍作休息。

＃讓自己冷卻一下

吃完午餐後，總是覺得自己昏昏沈沈，尤其在寒冷的冬天裡，窩在暖和的室內，不免讓人開始想打瞌睡，這時不如試著把冷氣溫度調低，提振精神！不過也別讓溫度太低，避免造成身體的不適。

＃運動

大家都知道運動身體好，但是現代人的生活繁忙，很難空出運動的時間；事實上，下班／放學後進行一些輕鬆地散步或騎腳踏車，一樣能達到提高活力的效果，不僅如此，增加鍛鍊也有助於減少憤怒、鬱悶、緊張和疲勞等負面情緒。

►營養師傳授「12款減脂早餐」自由配，雞蛋早上吃更有飽足感



►超大罐綠茶抗菌「洗衣精」下殺！買4送2不用800元

►蒲公英環保衛生紙150抽只要12元，整年份直接囤起來