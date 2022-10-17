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美國磁力積木片3980元➔2350元　培養孩童6大技能、打造專屬遊樂園

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文／C編

幼童的學習力跟成長需要透過很多書籍或是玩具，建立起人格與智慧的發展，想要讓他們不輸在起跑點，適當玩樂跟從中學習很有必要，「Her森森」推出「美國Playmags彩色透光磁力積木片」，原價3980元、特價2350元，可以自由堆疊、創作，而且從小玩到大也不膩，甚至大人陪著玩也不無聊。

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▲美國,Playmags,積木片,積木,孩童,幼童,Her森森。（圖／Her森森）

▲美國Playmags 彩色透光磁力積木片，原價3980元、特價2350元，點我購買

磁力積木片風靡多時，可以自由自在的組裝堆疊，有時是城堡、有時是遊樂園，孩子們總是樂此不疲，積木片的細節設計相當貼心，採用360度圓角弧度，不會被刮傷，大顆磁鐵讓吸力加倍，不怕難以組合或輕輕一碰就倒塌，除了106片的積木，還有小人偶、車輪等配件，小小孩可以一邊玩積木片一邊學習形狀、顏色，稍大的孩子慢慢懂得空間的概念，甚至立體與平面間的關係，既好玩又有意義。

在材質部分，積木片選用了ABS塑料設計，環保材質擁有透光映射效果，在不同光線的折射下，能夠打造出美麗的倒影，超音波焊接讓磁鐵牢固無黏合，鉚釘拼接耐摔不散，磁鐵也不會輕易掉出，相當耐玩。

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▲美國,Playmags,積木片,積木,孩童,幼童,Her森森。（圖／Her森森）

▲美國Playmags 彩色透光磁力積木片，原價3980元、特價2350元，點我購買

「Her森森」推出「美國Playmags彩色透光磁力積木片」，原價3980元、特價2350元，看似簡單的玩具，卻可以培養孩童平面圖形、立體幾何、測量計算、規律排列、圖形推理、空間認知等概念，從遊戲中得到更多知識與樂趣。

關鍵字：

美國, Playmags, 積木片, 積木, 孩童, 幼童, Her森森

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