酒精用多變「老婆婆手」？6大養手技巧：微涼水清洗、勤擦護手霜跟防曬

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

受到疫情的影響，酒精已經成為很多人不可或缺的單品，吃飯、打電腦或是如廁之後，都要雙手噴一噴，以達到消毒的效果，但是長時間使用下來，雙手不僅乾燥缺水，嚴重還可能脫皮乾裂，建議可以透過以下這6個護手小技巧，保持雙手水嫩絲滑。

【護手小技巧】

1.水溫不要高：建議用微涼水洗手，因為水溫過高容易將皮脂洗掉、破壞肌膚屏障。

2.勤擦護手霜：洗完手後可使用護手霜讓手部獲得滋潤，並減少水分流失。

3.適度去角質：手指關節處可以適度使用磨砂膏等產品去除老廢角質。

4.防曬不能少：開車或騎車時建議戴袖套、塗抹防曬乳，避免紫外線造成的傷害。

5.手部要休息：別讓雙手過度操勞，記得要適度休息。

6.開水要多喝：每日喝足2000c.c.白開水，補充一日所需。

【單品推薦】

＃Provence BIO香草滋養護手霜，75ml、售價880元

來自法國的Provence BIO香草滋養護手霜，高達98.7%天然成分，添加有機乳木果油及有機橄欖果油，含豐富維生素A、D、E及植物固醇，可以幫助雙手滋養呵護，並添加富含維他命E的有機向日葵籽油預防肌膚老化，搭配淡淡的香草揉合蜂蜜清香，護手也可以超療癒。

＃OPI 古布阿蘇指精華，14.8ml、售價950元

這款手指精華其實是可以用在整個手部的美容油單品，裡面蘊含天然萃取的植物堅果油，可以浸潤乾燥的角質，達到完美的滋潤養護效果，建議可以在洗完澡之後，厚塗雙手肌膚，再以保鮮膜包覆後、裹上熱毛巾進行油封熱敷程序，待10到15分後，將肌膚上剩餘的美膚油按摩至吸收即可。

＃L:A BRUKET 手部賦活撫紋精華，30ml、售價1650元

以99.9%天然成分組成的撫紋精華，透過小分子的高效滲透配方，可以減緩手部老化跡象，搭配天然褐藻萃取物、甘油和植物玻尿酸，可以更加完整的修護手部肌膚，舒緩乾燥的同時達到補水保濕，同時散發出的淡淡清香，更讓人感到放鬆舒適。