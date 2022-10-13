fb ig video ETtoday search mobile

酒精用多變「老婆婆手」？6大養手技巧：微涼水清洗、勤擦護手霜跟防曬

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

受到疫情的影響，酒精已經成為很多人不可或缺的單品，吃飯、打電腦或是如廁之後，都要雙手噴一噴，以達到消毒的效果，但是長時間使用下來，雙手不僅乾燥缺水，嚴重還可能脫皮乾裂，建議可以透過以下這6個護手小技巧，保持雙手水嫩絲滑。

▲Provence,OPI,L:A BRUKET,手部精華,精華,護手霜,護手,保養,。（圖／品牌提供）

【護手小技巧】

1.水溫不要高：建議用微涼水洗手，因為水溫過高容易將皮脂洗掉、破壞肌膚屏障。

2.勤擦護手霜：洗完手後可使用護手霜讓手部獲得滋潤，並減少水分流失。

3.適度去角質：手指關節處可以適度使用磨砂膏等產品去除老廢角質。

4.防曬不能少：開車或騎車時建議戴袖套、塗抹防曬乳，避免紫外線造成的傷害。

5.手部要休息：別讓雙手過度操勞，記得要適度休息。

6.開水要多喝：每日喝足2000c.c.白開水，補充一日所需。

【單品推薦】

＃Provence BIO香草滋養護手霜，75ml、售價880元

▲Provence,OPI,L:A BRUKET,手部精華,精華,護手霜,護手,保養,。（圖／品牌提供）

來自法國的Provence BIO香草滋養護手霜，高達98.7%天然成分，添加有機乳木果油及有機橄欖果油，含豐富維生素A、D、E及植物固醇，可以幫助雙手滋養呵護，並添加富含維他命E的有機向日葵籽油預防肌膚老化，搭配淡淡的香草揉合蜂蜜清香，護手也可以超療癒。

＃OPI 古布阿蘇指精華，14.8ml、售價950元

▲Provence,OPI,L:A BRUKET,手部精華,精華,護手霜,護手,保養,。（圖／品牌提供）

這款手指精華其實是可以用在整個手部的美容油單品，裡面蘊含天然萃取的植物堅果油，可以浸潤乾燥的角質，達到完美的滋潤養護效果，建議可以在洗完澡之後，厚塗雙手肌膚，再以保鮮膜包覆後、裹上熱毛巾進行油封熱敷程序，待10到15分後，將肌膚上剩餘的美膚油按摩至吸收即可。

＃L:A BRUKET 手部賦活撫紋精華，30ml、售價1650元

▲Provence,OPI,L:A BRUKET,手部精華,精華,護手霜,護手,保養,。（圖／品牌提供）

以99.9%天然成分組成的撫紋精華，透過小分子的高效滲透配方，可以減緩手部老化跡象，搭配天然褐藻萃取物、甘油和植物玻尿酸，可以更加完整的修護手部肌膚，舒緩乾燥的同時達到補水保濕，同時散發出的淡淡清香，更讓人感到放鬆舒適。

關鍵字：

Provence, OPI, L:A BRUKET, 手部精華, 精華, 護手霜, 護手, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

郭雪芙毛衣不穿好、大露直角肩辣翻！抹的「皮拉提斯」打造關鍵小臉

郭雪芙毛衣不穿好、大露直角肩辣翻！抹的「皮拉提斯」打造關鍵小臉

Jisoo仙氣妝容Pick這支唇色就對！Jennie草綠色眼影展現前衛個性感

Jisoo仙氣妝容Pick這支唇色就對！Jennie草綠色眼影展現前衛個性感

試・開箱／RMK「爍光眼影」細緻閃耀美到炸！一次20色讓女孩玩瘋

試・開箱／RMK「爍光眼影」細緻閃耀美到炸！一次20色讓女孩玩瘋

洗澡先洗哪個部位？先洗頭的人竟然有文青特質，網友大呼：太準了！ 5個「洗髮誤區」超多人全都中！小心掉髮變多還有頭臭味 單身越久越不想委屈自己的3星座！Top 2享受自由，覺得戀愛麻煩多 第一眼看到什麼？秒測出你不說但內心「正在後悔的事情」 最懂男人心的三大星座女！TOP1的溫柔陷阱，只要是男人都難以抵擋 Jennie遇到鏡子就自拍　全身香奈兒行頭、16萬貼身戒曝光 皮膚科醫師破解洗頭5大迷思　洗兩遍頭皮、頭髮更健康

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面