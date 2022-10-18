底妝薄透持久的關鍵是上妝工具　選對美妝蛋、粉撲，粉底質感直接升級

文／美人圈

「工欲善其事，必先利其器」，想要有完美服貼的底妝，就要選擇正確的上妝工具！選擇正確的上妝工具可以讓底妝質感更加分，讓底妝更均勻薄透，降低粉感同時兼顧遮瑕效果。上妝工具可以根據粉底質地、性質選擇，美妝蛋或海綿粉撲、粉底刷搭配哪種底妝？濕用好還是乾用好？快一起看看美妝蛋或海綿粉撲、粉底刷正確用法與技巧～

上妝工具選擇技巧

根據粉底質地選擇

美妝蛋或海綿粉撲、粉底刷都是常見的上妝工具，可以根據粉底「流動性」選擇！偏水感的粉底液流動性高，用美妝蛋或海綿粉撲上妝的話容易將粉底吸走，反而容易讓妝感變得薄厚不均，流動性強的粉底更推薦用刷具上妝，順著肌膚紋理輕輕刷過，保留粉底本身的光澤、也不會帶走肌表的角質造成起皮。

▲上妝工具選擇技巧（圖／IG@thetoollab_official，下同）

而質地較濃稠、流動性低的粉底就比較推薦用美妝蛋或粉撲海綿上妝，上妝時以「點壓輕拍」的方式讓粉底附著度更高，也可以再完妝後帶走表層多餘粉底，達到更服貼、降低粉感的效果，上妝時也可以另外使用粉底刮棒等工具上臉、之後再用粉撲拍開，可以妝感更加輕薄透亮。

▲質地較濃稠、流動性低的粉底就比較推薦用美妝蛋或粉撲。（圖／IG@realtechniqueskorea）

如果是餅狀的粉底，像是粉餅、粉霜、氣墊粉餅等，則推薦直接用粉撲沾取，注意取粉後可以先在盒蓋或是手背上輕輕再畫圈壓過，讓粉撲沾粉更加平均後再上臉，避免粉底結塊或是薄厚不均。

▲粉餅（圖／IG@thetoollab_official，下同） 根據妝感選擇

一般來說，如果想要比較輕透光澤的妝感，上妝工具可以選擇比較扁平的粉底刷或是美妝蛋，這種類型的上妝工具畫出來的妝感會比較薄透、光澤度高，當然可以再搭配本身就比較薄透高光澤的粉底使用。

像是圓頭粉底刷的話，建議用點戳的手法上妝，上妝遮瑕度會比較高，針對一些毛孔或痘痘有很好的遮瑕效果。粉撲一般來說也是比較高遮瑕，即使是同一款粉底，透過不同上妝工具出來的妝感也不太一樣，可以根據想要的妝感做選擇。

▲圓頭粉底刷建議用點戳的手法上妝。（圖／IG@realtechniqueskorea，下同）

濕用可讓粉撲變柔軟，但無法幫助妝感

化妝師強調，美妝蛋、粉撲沾濕使用是為了讓海綿「泡發」、觸感更柔軟，不是因為海綿中殘留的水分讓妝感更水潤，相反，如果海綿中含有太多水分，上妝時水分殘留在表面更容易造成蒸發、讓粉底乾燥卡粉。

美妝蛋、粉撲濕用，「潮濕感」是重點

怎麼讓美妝蛋、粉撲濕的剛剛好、同時不含多餘水分？化妝師解析「潮濕感」是關鍵，先將美妝蛋或粉撲以清水充分浸濕，搭配擠壓確保內芯也充分浸溼泡發，接著用力擠乾後再用一張衛生紙包住美妝蛋、將水分再次吸乾，整個海綿摸起來柔軟、略帶潮濕但擠不出一滴水分，這才是最理想的使用狀態。

▲美妝蛋濕用。（圖／IG@thetoollab_official

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