楊謹華穿Loro Piana家居服自豪「老公會很喜歡」　豪邁想全打包

▲楊謹華演繹Loro Piana全新Cocooning 系列，公開推薦單品 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

Loro Piana 舉辦全新Cocooning 系列發佈會，請到楊謹華演繹，她穿著系列重點針織品項，微微露出纖腰以及腿部曲線，笑稱：「被包著的地方都很溫暖，現在身體是一部分涼一部分暖。」她不光喜歡穿著時的舒適感受，還順道放閃，表示如果老公看到這身，一定也覺得很可愛。

▲楊謹華演繹Cocooning 系列針織搭配 。（圖／品牌提供）

楊謹華演繹Cocooning 系列針織搭配，背心與短褲輕鬆亮相，她說，通常穿這種風格就是一種慵懶的狀態，但是今天是出席活動不太能過度放鬆，「在定裝時就很愛這系列搭配，我很喜歡針織的東西，不只有在家，甚至可以直接穿出去。」被問到在家都是什麼打扮？楊謹華透露自己無論夏天或是冬天都一定會穿襪子，讓腳隨時隨地處於保暖狀態，而老公是否會喜歡這身打扮？她說：「他都喜歡吧！如果我穿這樣，他一定會覺得很可愛舒適。」

▲楊謹華認為長版針織衫必買 。（圖／品牌提供）

至於本系列最愛的品項，楊謹華第一直覺認為全部都想打包帶回家，特別推薦了長版的針織衫必買，外出時可以搭配靴款，另也對於家居鞋非常有感，「感覺是自己最放鬆時刻，穿上家居服、點蠟燭，馬上就有畫面了。」而下週即將登場的金鐘獎，楊謹華將與林心如、謝盈萱角逐視后，那麼紅毯戰袍是否已經準備好？楊謹華說：「還沒決定好，也沒有特定風格，最主要就是讓自己自在，參加一個圈內大型聚會。」

▲Cocooning 系列主要以居家生活展開 ，經典喀什米爾材質、羅紋布料打造舒適感受。（圖／品牌提供）

Cocooning 系列主要以居家生活展開，經典喀什米爾材質的 Ajour 吊帶裙、長褲和短褲，可與短版上衣、吊帶背心、長版針織衫、連帽上衣和高領毛衣進行混搭。羅紋布料為針織衫、短褲、襪子，從蕎麥色（Kasha）到雪白色（White Snow），寧靜優雅豐富日常選擇。

▲楊謹華拎上Peekaboo Capsule系列。（圖／品牌提供）



▲尺寸包括中型、小型及迷你款式。（圖／品牌提供）

楊謹華同樣是精品包款帶貨王，搶先拎上Peekaboo Capsule系列，她以輕盈的白色針織套裝搭配，自然靠坐在椅子上，將手輕輕穿過提把不費力曬包。而Peekaboo Capsule 限定系列尺寸多元化，包括中型、小型及手掌般大小的迷你款式，並運用黑色、白色和薄荷綠粒面皮革製成，細節程度不馬虎，搭配鮮明辨識度的撞色 Selleria 車縫線與飾有珍稀皮革提把，在上手時創造吸睛亮點。