2022專櫃／平價香氛蠟燭推薦　DIOR絕美好聞、ZARA千元有找一樣質感

文／美人圈

迎接秋冬季節，是時候點上一顆香氛蠟燭，營造舒適居家氛圍了！以下就帶來2022超人氣香氛蠟燭推薦，從平價小資款到明星專櫃款通通有，同場加映5招香氛蠟燭使用技巧，所有關於香氛蠟燭最齊全的資訊都在這，香氛控絕對必收藏~

香氛蠟燭如何使用？

A：火柴點燃或融蠟燈

目前香氛蠟燭分成「點火柴」與「融蠟燈」兩種主流派系，使用火柴或是長型點火器通常燃燒溫度較高，所以香味會更加明顯，不過因為有明火，所以在使用上比較需要注意細節；融蠟燈則適合懶人與香氛新手，不需使用火源、甚至可以定時與調節亮度，蠟燭用量也比較省，大家也可以根據自身使用習慣進行挑選哦~

▲香氛蠟燭（圖／IG@the_white_floral_home、IG@vana_candles）

香氛蠟燭如何正確熄滅、防止冒黑煙？

A：善用滅燭罩，防止冒黑煙

初次使用蠟燭，很多人都習慣用嘴巴吹熄，但其實這是錯誤的方式，吹熄火苗的瞬間，反而會產生大量黑色濃煙，讓原本空間充滿刺鼻燒味，正確的熄滅方式應該是要使用滅燭罩或蠟燭杯蓋，加以隔絕氧氣，同時防止產生煙霧、或是燭芯灰噴濺。

▲香氛蠟蠋正確的熄滅方式應該是要使用滅燭罩或蠟燭杯蓋（圖／DIOR）

香氛蠟燭如何延長使用壽命？

A：使用前修剪燭心至0.3～0.5cm

香氛蠟燭常常點一陣子就沒味道？其實關鍵就在「燭芯」建議每次使用蠟燭前，可以先將燭芯修剪至0.3~0.5公分的長度最合適，因為太長火焰會太旺，導致污染蠟池、減少蠟燭壽命，太短的話則不易燃燒，只能散發微量香氣，所以一定要記得將燭芯修剪至正確長度，就可以確保香氛蠟燭持久芳香、延長使用壽命哦~

▲香氛蠟燭常常點一陣子就沒味道？其實關鍵就在「燭芯」（圖／candlefish.com）

香氛蠟燭一次可以燃燒多久？

A：1小時~4小時內

Jo Malone訓練教育講師建議，第一次點燃香氛蠟燭，至少要燃燒1小時左右，確保周圍的蠟皆融化，之後每次使用香氛蠟燭也盡量不超過四小時。

▲第一次點燃香氛蠟燭，至少要燃燒1小時左右（圖／Jo Malone、aliexpress.com）

香氛蠟燭如何收納、保持香味持久？

A：每次使用完，一定要記得蓋上蠟燭杯蓋

香氛蠟燭使用完該如何收納也是一大學問，建議最好將蠟燭存放在陰暗處，因為如果讓蠟燭接觸到曝曬的話，容易導致變質、融化，另外也記得使用完蠟燭，要將它蓋上蠟燭杯蓋，不僅能可以防止灰塵沾染，更重要的是還能防止香味逸散哦～

2022專櫃香氛蠟燭推薦

Jo Malone 名廚系列 紫羅蘭與佛手柑香氛工藝蠟燭

當香氛遇上烹飪會碰撞出怎樣的火花呢？Jo Malone首次跨界與米其林星級廚師Jean-François Piège合作推出「名廚系列居家香氛蠟燭」 - 紫羅蘭與佛手柑香氛工藝蠟燭（Violet Leaf & Bergamot Candle），以充滿明亮感的佛手柑為開初，讓人聯想到冒著熱氣的英式伯爵茶，緊隨其後的是紫羅蘭葉清新乾淨的香味，最後以溫暖蓬鬆的米飯氣息結尾，能在寒冷的冬季，帶來溫暖幸福的香氛氣息，就像是名廚的作品一樣，始終讓人意猶未盡。

▲Jo Malone London X Jean-François Piège 名廚系列居家香氛蠟燭-紫羅蘭與佛手柑香氛工藝蠟燭200g，NT$3,300。（圖／Jo Malone）

DIOR MISS DIOR花漾迪奧香氛蠟燭

高顏值香氛蠟燭再+1！為了致敬1947年誕生的MISS DIOR，今年迪奧創意總監Maria Grazia Chiuri特別設計創作「MISS DIOR MILLEFIORI繁花愛戀圖騰」，以精湛的刺繡工法演繁花意象，推出多款香氛新品，其中的MISS DIOR花漾迪奧香氛蠟燭更被譽為是蠟燭界的小仙女，粉色燭體乘載著溫柔甜美又獨具個性的花漾迪奧淡香水氣息，可以讓空間自帶玫瑰浪漫氣息，再點綴上繁花愛戀圖騰，從裡到外都是滿滿少女心啊！

▲DIOR MISS DIOR花漾迪奧香氛蠟燭85g，NT$1,750（圖／DIOR、BEAUTY美人圈）

Diptyque 聖日爾曼道34號香氛蠟燭

Diptyque又來放火燒大家啦~聖日爾曼大道34號系列代表著首家精品店的位址，是許多香氛控必收藏系列，今年34號系列又添加蠟燭新成員！香調則走有一個獨特清新綠植風格，以苔蘚與黑醋栗碎葉，輔以花香，再以東方香料的辛香及豐富熱情的木質香與芳香烘托，搭配上乳白透明光澤的高顏值燭杯，放在居家小角落也能提升滿滿儀式感！

▲Diptyque 聖日爾曼道34號香氛蠟燭600g，NT$5,900／300g，NT$3,000（圖／BEAUTY美人圈，下同）

Aesop & Rick Owens 斯多葛芳香蠟燭

Aesop X Rick Owens聯名絕對是香氛控2022必加入的盛會！文青香氛品牌與暗黑設計師品牌聯手，可說是超乎想像，總帶給我們滿滿驚喜，其中的香氛蠟燭更是一上市就賣到斷貨，將黑胡椒和芫荽籽的辛香、結合廣藿香及乳香的溫潤木質香調，療癒中卻帶點感官刺激，是一款不落入俗套的香氣~

▲Aesop & Rick Owens 斯多葛芳香蠟燭240g，NT$2,800

SABON 經典PLV 香氛蠟燭

有睡眠困擾的各位必收！SABON經典PLV香氣，揉合廣藿香、薰衣草、香蘭三種氣息，以獨特廣藿香喚醒感官，紫色薰衣草淡雅花香則能鎮靜放鬆心情，幾乎人人一聞都會陷入其中魅力，搭配磨砂質感瓶身，當作居家擺件也不出錯~

▲SABON 經典PLV 香氛蠟燭230g，NT$1,680（圖／SABON）

LOEWE 小黃瓜香氛蠟燭

LOEWE與全球形象大使——吳磊，合作打造的小黃瓜精華香氛蠟燭，蠟燭本身散發出著濃郁的香氣，且帶有水生香調，一聞就讓人聯想到剛從藤上採摘的多汁黃瓜的清新氣味， 點燃後則會散發清新的薄荷味，在早晨點上小黃瓜香氛蠟燭、佐上一杯咖啡，就是最美好的週末時光啊~

▲LOEWE 小黃瓜香氛蠟燭，NT$2,800（圖／LOEWE）

MFK 愛戀玫瑰香氛蠟燭

Maison Francis Kurkdjian最經典不敗的愛戀玫瑰！也有推出香氛蠟燭喲~融合保加利亞大馬士革玫瑰與南法百葉玫瑰的頂級精萃，輔以珍稀的五月格拉斯玫瑰精油，接著以卡拉布里亞佛手柑、紫羅蘭花與玉蘭花帶出溫暖清新感，非常適合在泡澡沐浴時光點用，給打造專屬的放鬆Me Time。

▲Maison Francis Kurkdjian 愛戀玫瑰香氛蠟燭 280g，NT$2,980。（圖／Maison Francis Kurkdjian）

LE LABO 香氛蠟燭 ENCENS 9 乳香



來自紐約的Le Labo向來以精湛的調香、質感包裝為著稱，調香師特別提取了乳香混合物，打造這款溫暖質樸的「乳香9香氛蠟燭 」，最後再點綴丁香香料，讓整個香氣層次再提升一個檔次，能為我們內心帶來沉靜平和的力量。

▲LE LABO 香氛蠟燭 ENCENS 9 乳香245g，NT$2,700／195g，NT$2,300（圖／LE LABO）

Rigaud 絲柏森林香氛精油蠟燭（薰衣草與檀木）

法國皇室御用調香師創辦品牌！Rigaud「絲柏森林香氛精油蠟燭」利用雪松平易近人的陣陣清香締造出空谷幽蘭的沉靜之美，再融合融合薰衣草的芳香，能使人感受到強大的安定力量，甚至就連法國總統馬克宏也愛上這款香氛精油蠟燭呢！

▲Rigaud絲柏森林香氛精油蠟燭（薰衣草與檀木）60g／170g／230g／750g，NT$1,150／2,480／3,680／10,500

NEOM 舒緩恬睡香氛蠟燭

說到香氛蠟燭，絕對少不了PTT、Dcard香氛版上點名率最高的NEOM舒緩恬睡香氛蠟燭，以天然清甜的英國薰衣草香為開初，加上甜羅勒和美麗茉莉，為我們打造一款如天堂般放鬆的香氣，簡直就像是一場嗅覺SPA享受~

▲NEOM 舒緩恬睡香氛蠟燭 185g，NT$1,600（圖／NEOM）

BYREDO 純柔絨棉香氛蠟燭

平常討厭噴香水或是濃香的各位看過來~來自北歐的BYREDO純柔絨棉香氛蠟燭絕對會是你的菜，以藍色洋甘菊、亞麻以及甜麝香為靈感，營造乾淨舒爽的香調，彷彿剛洗完床單一般的溫柔舒適，也非常擺在臥室一隅，睡前點上這款蠟燭，更是直接把我們帶入甜美夢境呢~

▲BYREDO 純柔絨棉香氛蠟燭70g／240g，NT$1,280、NT$2,600（圖／BYREDO）

2022平價香氛蠟燭推薦

NAMUA 牡丹x白麝香 精油香氛蠟燭

由時尚名模王心恬親自研發創立的品牌，NAMUA香氛蠟燭價格平易近人卻品質有保證，使用天然大豆蠟，安全又低煙，搭配極致療癒的大馬士革玫瑰花香、牡丹以及白麝香精油，彷彿瞬間沉浸在浪漫花海，一聞就擁有好心情。

▲NAMUA 牡丹x白麝香 精油香氛蠟燭150g，NT$1,300（圖／NAMUA）

Vana Candles 北歐幻彩香氛二入組 - 午夜太陽&仲夏日間

如果和編一樣容易喜新厭舊的話，首推Vana Candles香氛蠟燭組合，可以一次擁有兩種香氛味道，木質花香調與清新海洋調層次感豐富，完全聞不膩，它們家蠟燭最大特色就在於嚴選國際認證高品質香精精油製作，所以香味是走一個相當舒緩風格，不會過於前衛難懂，是相當討喜的舒服香氣，幾乎不踩雷！

▲Vana Candles 北歐幻彩香氛二入組 - 午夜太陽75g&仲夏日間75g+Vana Candles 瑞典火柴盒-麋鹿 x1，NT$990（圖／Vana Candles）

P.F. Candle 大豆蠟香氛蠟燭-No.32 檀香玫瑰

千元內即可入手！來自洛杉磯的香氛品牌，產品使用100％天然大豆蠟、純棉芯及精淬精油，加上極簡風瓶身，完全是實用性與顏值兼具，編輯首推No.32檀香玫瑰，完美地調和檀木與玫瑰，打造有質感的木質花香，就連容易暈香的人也能接受，尾調的沉香木、麝香更能帶來一絲溫暖氛圍，讓家充滿安心感。

▲P.F. Candle 大豆蠟香氛蠟燭-No.32 檀香玫瑰 7.2oz，NT$990（圖／osmology.co）

Yankee Candle 香氛蠟燭-仲夏之夜

說到香氛蠟燭，很多香氛控一定會想到來自美國的Yankee Candle，因為擁有絕佳的擴散力加上甜甜價，一直是美妝版上大推的入門款，尤其是仲夏之夜更是萬年熱銷款，完美結合麝香、廣藿香搭配薰衣草和松花木，能為空間帶來舒適、放鬆的氛圍，帶來滿滿儀式感，陪伴我們進入甜美夢鄉。

▲Yankee Candle 香氛蠟燭-仲夏之夜 623g，NT$1,199。（圖／Yankee Candle）

LUSH 狂野之王香氛蠟燭

LUSH不只泡澡球、洗髮餅好用，香氛蠟燭其實也是許多行家的最愛！2022年全新推出狂野之王系列（Lord of Misrule）不只擁有吸睛的外表，更以優質的天然精油製作而成，能使周圍充滿廣藿香，黑胡椒精油的獨特辛甜草本香氣，鑑別度極高，推薦給討厭撞香的各位~

▲LUSH 狂野之王香氛蠟燭，NT$700（圖／LUSH）

W.DRESSROOM 香氛蠟燭 No.512 Cherry Berry櫻桃野莓

有追Kpop或韓劇的大家應該都對這個品牌不陌生，W.DRESSROOM的香氛噴霧常常出現在韓劇當中，甚至連天團BTS成員也愛用，前陣子推出了香氛蠟燭系列，簡約質感包裝加上甜美溫柔的櫻桃野莓香氣，更是引爆洗版風潮，是一款內外兼具的香氛蠟燭呢！

▲W.DRESSROOM 香氛蠟燭 No.512 Cherry Berry櫻桃野莓 200g ，NT$550~NT$800（依代購詢價）（圖／shopichigo.com）

adopt 沈香 香氛蠟燭

來自法國的平價香水品牌adopt ，也隱藏著CP值爆棚的香氛蠟燭，採用100%油菜籽蠟與天然純棉燭芯，點燃時不會釋放有毒氣體與黑煙，香氣則是走一個溫和沉穩的木質沈香香調，特別適合秋冬氛圍，瞬間暖上心頭，讓人感覺到格外舒適放鬆。

▲adopt 沈香 香氛蠟燭 180g，NT$1,190（圖／adopt）

ZARA 香氛蠟燭 EBONY WOOD

Jo Malone創辦人與ZARA聯手推出的香氛系列至今仍是許多粉絲的最愛！尤其是香氛蠟燭一大顆容量，竟是千元有找的甜甜價，熱門香氣EBONY WOOD是一款帶有辛香氣息的木質調，以粉紅胡椒揉合丁香、烏木，為我們的小窩營造最舒適溫暖氛圍~

▲ZARA 香氛蠟燭EBONY WOOD 200g，NT$990（圖／Zara）

繆香 草本系列／天然大豆香氛蠟燭 #亞洲白茶

來自台灣的設計師品牌「繆香」！也是近年來異軍突起的香氛品牌，這款亞洲白茶香氛蠟燭，以清新略帶野薑的香料味為開初，緩緩帶出白茶溫柔又治癒的香氣，一聞就能感覺到全身放鬆，煩惱都拋到九霄雲外去了~

▲謬香 草本系列／天然大豆香氛蠟燭200g，NT$880（圖／meowxiang）

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