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胡宇威褲檔爆裂有陰影　拒穿緊身款、最愛翹臀牛仔褲　

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▲胡宇威現身True Religion大談牛仔褲喜好。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

美國加州丹寧品牌True Religion今年歡慶創立周年，今邀請胡宇威、蜜多麗示範20周年限量系列，胡宇威對於潑墨設計增添藝術性的設計情有獨鍾，透露穿牛仔褲最注重臀部線條，健身有成的他笑稱很滿意現在的翹臀，而判斷女生是否運動，他也從腰至臀線看起，他說：「我的身型改變了，所以最近進行清衣櫃行動，學生時代留下的衣服對我而言都太大件了。」

▲▼ 胡宇威 。（圖／公關照）

▲蜜多麗（左）與胡宇威一同參加True Religion 20周年限量系列發表會。（圖／True Religion提供，以下同）

▲▼ 胡宇威 。（圖／公關照）
▲胡宇威收藏4件True Religion牛仔褲，最滿意翹臀效果。

對於身材有自信，胡宇威穿任何版型牛仔褲都有型，唯一對Skinny緊身牛仔褲有陰影，一回搭高鐵穿緊身牛仔褲，坐下時竟從褲檔爆裂，幸好當時穿長版上衣一路當裙子遮回家，超糗的經驗讓他從此不買該牌也不穿緊身款式。他目前收藏10件牛仔褲，當中4件為True Religion，他說：「車線太經典了，彌勒佛圖案也很可愛。」他口中的True Religion招牌元素，都是20周年限量系列T恤、外套與牛仔褲的重要裝飾。

▲▼ 胡宇威True Religion 。（圖／翻攝IG）

▲True Religion 20周年經典後背彌勒佛短袖T恤，牛仔褲則採潑墨設計、獨一無二。

胡宇威不僅絕配丹寧裝，身為時尚圈寵兒的他駕馭正裝也毫不費力，而私下則以短褲、球鞋等休閒裝扮為主，他巧妙在穿搭中巧妙與未婚妻陳庭妮放閃，兩人曾分別穿上不同色的Chloé Nama運動休閒鞋，從貝殼紋線條、車縫線被認出隔空曬恩愛，是時髦的情侶鞋選擇之一。

▲▼ 胡宇威True Religion 。（圖／翻攝IG）

▲胡宇威日前穿穿著adidas X Gucci聯名系列西裝帥氣出席Gucci高雄漢神巨蛋專門店開幕活動。（圖／翻攝george_hu__IG）

▲▼ 胡宇威True Religion 。（圖／翻攝IG）

▲▼ 胡宇威True Religion 。（圖／翻攝IG）

▲胡宇威（上）、陳庭妮穿上Chloé Nama運動休閒鞋放閃。（圖／翻攝george_hu__IG、chen_ting_ni IG）

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關鍵字：

True Religion, Chloe, 胡宇威, 陳庭妮

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