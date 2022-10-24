旺福出任CITIZEN品牌之友　手戴極光之森「錶」現正能量

▲旺福受邀擔任CITIZEN品牌之友，4名成員人手一款「極光之森」系列新錶，各自感受不同於一般腕錶的魅力。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者胡至欣／採訪報導



人氣樂團「旺福」受邀擔任CITIZEN品牌之友，出席極光之森限定款新品上市記者會，獻出精品錶處女秀，活潑好動的4人，難得化身時尚咖，擺起POSE還是有模有樣！而人手一款極光之森系列新錶，也讓他們各自感受到不同於一般腕錶的獨特魅力。

▲人氣樂團「旺福」受邀擔任CITIZEN品牌之友。（圖／CITIZEN提供）

配戴光動能萬年曆錶款BL5497-85W的推機，大讚「光動能功能，不需要定時更換電池，環保又方便」；手戴光動能GPS衛星對時錶CC3057-57W的小民，最喜歡光動能GPS衛星對時功能，因為「可以接收衛星訊號調整時差，出國玩能省下很多調整手錶步驟時間」；戴著光動能全球電波女錶EE1007-59W的Mami，則直呼「這支錶只有38克，沒有金屬錶帶的厚重感，很輕盈」，對於CITIZEN超級鈦技術感到驚艷；而光動能全球電波對時男錶AT8049-61W的萬年曆功能，「只要維持充足電力，就可以免去調整大小月的麻煩」，也深深擄獲肚皮的心。

▲小民手戴台灣限量20只的光動能GPS衛星對時錶CC3057-57W。（圖／記者吳杰澄攝）

成軍24年，旺福已從青少年步入家庭，尤其晉升父母後，還得兼顧育兒與工作，如何忙而不亂做好每件事，也有賴於時間的掌控。Mami坦言，平時都身兼多職，時間管理真的很重要，「專注」是時間管理很重要的關鍵，把握當下，專心做好每件事，自然就可以將每件事都做到最好。此外，有一支時間準確又好照顧的錶也絕對是必要的，「像是我配戴的這支CITIZEN，有光動能功能，可以不用定期更換電池，照顧起來省時又方便，非常適合日常配戴」。

▲Mami配戴僅38克重的光動能全球電波女錶EE1007-59W。（圖／記者吳杰澄攝）

旺福一路走來，堅持努力朝目標前進，不僅多次入圍金曲獎，今年更以兩首歌曲問鼎金鐘，他們不斷突破自我、追求更好的精神，也與CITIZEN品牌理念不謀而合，小民表示：「Better Starts Now之於旺福的話，就是一個活在當下，每個當下都要把它活到最棒這樣子，想辦法讓每一個當下融入生活越來越好。」CITIZEN企劃部主任Sven則指出：「旺福成軍24年，我們CITIZEN台灣分公司成立了25年，算是一個同班同學的概念，他們在自己的音樂這段路上非常堅持，正如我們CITIZEN的Better Starts Now一樣，可以不斷地向前進。」

▲CITIZEN以「植物受到光照所展現成長的生命力」為主題，發佈5款極光之森限定款腕錶。（圖／CITIZEN提供）

CITIZEN以「植物受到光照所展現成長的生命力」為主題，發佈了5款名為「極光之森」的限定款腕錶，也在記者會上同步亮相。Sven進一步說明：「我們以CITIZEN光動能Eco-Drive功能作為精神號召，一道和煦的光劃破黑暗的宇宙代表著全新的生命希望，期盼戴上極光之森的消費者能夠擁抱希望，每一秒都朝著目標前進。錶款以經典的造型搭配時尚的綠色面盤推出光動能GPS衛星對時錶，光動能全球電波對時男錶及女錶，以及較為中性的光動能萬年曆腕錶，每一款皆有視覺張力的錶盤結構與漸層溫潤的流動綠色錶盤，呈現獨一無二的律動之美。」

▲光動能全球電波對時男錶AT8049-61W。（圖／記者吳杰澄攝）

▲光動能萬年曆錶款BL5497-85W。（圖／記者吳杰澄攝）

CITIZEN極光之森限定款腕錶，透過象徵宇宙的黑色外型，結合代表植物的綠色面盤，展現光帶來的生命力，攜手同樣正能量滿滿的旺福，詮釋希望之光概念，強化品牌形象，也成功抓住消費者目光。