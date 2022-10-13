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別再只會綁馬尾了！3種仙女系麻花馬尾辮　看一眼就能立刻上手

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記者李薇／台北報導　圖／lattice_lessignes_y_m_g_c_ IG、album_hair IG、yuuchan_selfhair IG、品牌提供

馬尾是很多女生都會編的髮型之一，因為長髮飄逸有時候辦事很不方便，所以多數人都會選擇把髮絲編綁起來，不僅比較俐落，做事的時候也不會常常被長髮干擾，但馬尾編久了，總想換點新花樣，以下就盤點三款超簡單又好看的馬尾編髮教學，3分鐘就立刻搞定，當然要學。

【麻花馬尾辮1】

1.先綁出一個高馬尾。

▲HAIR RITUEL,KLOWER PANDOR,魅尚萱,Ｏ’right,編髮,髮絲,秀髮,頭髮,馬尾。（圖／IG、品牌提供）

2.接著將馬尾分為左右兩邊，拿出橡皮筋在右邊髮絲綁出一個小馬尾，大約離第一個高馬尾橡皮筋約是2個指節長。

▲HAIR RITUEL,KLOWER PANDOR,魅尚萱,Ｏ’right,編髮,髮絲,秀髮,頭髮,馬尾。（圖／IG、品牌提供）

3.接著把右邊小馬尾中間分開一個洞，把左邊馬尾穿過去。

▲HAIR RITUEL,KLOWER PANDOR,魅尚萱,Ｏ’right,編髮,髮絲,秀髮,頭髮,馬尾。（圖／IG、品牌提供）

4.再把右邊的馬尾用橡皮筋綁起（重複2步驟），在中間開一個洞，把左邊馬尾穿過去。

▲HAIR RITUEL,KLOWER PANDOR,魅尚萱,Ｏ’right,編髮,髮絲,秀髮,頭髮,馬尾。（圖／IG、品牌提供）

5.重複2到3步驟，直到最後一段穿不過去為止，就可以使用橡皮筋將兩束綁起收尾，拉起頭頂的些微髮絲即可。

▲HAIR RITUEL,KLOWER PANDOR,魅尚萱,Ｏ’right,編髮,髮絲,秀髮,頭髮,馬尾。（圖／IG、品牌提供）

【麻花馬尾辮2】

1.先綁出一個低馬尾。

▲HAIR RITUEL,KLOWER PANDOR,魅尚萱,Ｏ’right,編髮,髮絲,秀髮,頭髮,馬尾。（圖／IG、品牌提供）

2.接著在左邊斜角的位置稍微取出一束，並且將馬尾穿過去。

▲HAIR RITUEL,KLOWER PANDOR,魅尚萱,Ｏ’right,編髮,髮絲,秀髮,頭髮,馬尾。（圖／IG、品牌提供）

3.然後將馬尾取出一小束，順時針將橡皮筋捲起包裹住，再用橡皮筋固定包裹好的地方。

▲HAIR RITUEL,KLOWER PANDOR,魅尚萱,Ｏ’right,編髮,髮絲,秀髮,頭髮,馬尾。（圖／IG、品牌提供）

4.把頭頂部分髮絲拉出，打造出自然感即可。

▲HAIR RITUEL,KLOWER PANDOR,魅尚萱,Ｏ’right,編髮,髮絲,秀髮,頭髮,馬尾。（圖／IG、品牌提供）

【麻花馬尾辮3】

1.將頭髮分成大約1：2：1的三等分

▲HAIR RITUEL,KLOWER PANDOR,魅尚萱,Ｏ’right,編髮,髮絲,秀髮,頭髮,馬尾。（圖／IG、品牌提供）

2.將中央2等分的髮絲使用橡皮筋綁出一個低馬尾

▲HAIR RITUEL,KLOWER PANDOR,魅尚萱,Ｏ’right,編髮,髮絲,秀髮,頭髮,馬尾。（圖／IG、品牌提供）

3.接著把左右兩邊1等分的頭髮，分別分成兩股之後，交叉纏繞，並且稍微在每一個螺旋處拉出一點髮絲。

▲HAIR RITUEL,KLOWER PANDOR,魅尚萱,Ｏ’right,編髮,髮絲,秀髮,頭髮,馬尾。（圖／IG、品牌提供）

4.將這兩股髮絲從左右兩邊往後固定到中央的低馬尾，並且用橡皮筋固定，就完成了。

▲HAIR RITUEL,KLOWER PANDOR,魅尚萱,Ｏ’right,編髮,髮絲,秀髮,頭髮,馬尾。（圖／IG、品牌提供）

【推薦單品】

＃HAIR RITUEL 賦活重升熱啟230修護凝露，150ml、售價2700元

▲HAIR RITUEL,KLOWER PANDOR,魅尚萱,Ｏ’right,編髮,髮絲,秀髮,頭髮,馬尾。（圖／IG、品牌提供）

由「植物美容學」專家sisley推出的髮品品牌HAIR RITUEL，推出的賦活重升熱啟230修護凝露，乳液狀的質地可以在吹整頭髮前，先均勻塗抹上髮絲，透過抗高熱防禦膜，能過轉化熱能變成保護髮絲的能量，同時搭配植物精油成分，修護髮絲，讓秀髮1分鐘就能散發女神光。

＃KLOWER PANDOR ME TIME香水植淨洗髮露，680ml、售價680元

▲HAIR RITUEL,KLOWER PANDOR,魅尚萱,Ｏ’right,編髮,髮絲,秀髮,頭髮,馬尾。（圖／IG、品牌提供）

KLOWER PANDOR推出全新的香水植淨洗髮露，以調香概念發表的全新洗髮單品，擁有淨化賦活因子、植萃保濕精華跟奈米深層修護水解小麥蛋白，可以在清潔秀髮的時候，同時幫助滋養潤澤，搭配淡雅的香調，讓洗髮也成為一件療癒的事情。

＃魅尚萱 完美造型護髮精油，80ml、售價399元

▲HAIR RITUEL,KLOWER PANDOR,魅尚萱,Ｏ’right,編髮,髮絲,秀髮,頭髮,馬尾。（圖／IG、品牌提供）

去南韓必買的伴手禮「魅尚萱」護髮精油，在最近推出全新升級版，其中，完美造型護髮精油擁有修護髮絲、造型記憶的雙重護理功效，可以在上電棒、離子夾之前，率先使用這款護髮精油打底，達到抗熱的效果，讓髮絲維持水潤絲滑。

＃Ｏ’right 咖啡因麥拉寧養髮液，50mL、售價3880元

▲HAIR RITUEL,KLOWER PANDOR,魅尚萱,Ｏ’right,編髮,髮絲,秀髮,頭髮,馬尾。（圖／IG、品牌提供）

裡面添加天然椰棗萃取出的麥拉寧成分，與天然咖啡因結合，打造出全新的養髮液，細緻的精華液質地，可以塗抹於頭皮，幫助滋養潤澤，改善外在刺激對頭皮的傷害，塑造出細緻、黝黑的髮絲，讓頭皮持續健康。

關鍵字：

HAIR RITUEL, KLOWER PANDOR, 魅尚萱, Ｏ’right, 編髮, 髮絲, 秀髮, 頭髮, 馬尾

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