別再只會綁馬尾了！3種仙女系麻花馬尾辮　看一眼就能立刻上手

記者李薇／台北報導 圖／lattice_lessignes_y_m_g_c_ IG、album_hair IG、yuuchan_selfhair IG、品牌提供

馬尾是很多女生都會編的髮型之一，因為長髮飄逸有時候辦事很不方便，所以多數人都會選擇把髮絲編綁起來，不僅比較俐落，做事的時候也不會常常被長髮干擾，但馬尾編久了，總想換點新花樣，以下就盤點三款超簡單又好看的馬尾編髮教學，3分鐘就立刻搞定，當然要學。

【麻花馬尾辮1】

1.先綁出一個高馬尾。

2.接著將馬尾分為左右兩邊，拿出橡皮筋在右邊髮絲綁出一個小馬尾，大約離第一個高馬尾橡皮筋約是2個指節長。

3.接著把右邊小馬尾中間分開一個洞，把左邊馬尾穿過去。

4.再把右邊的馬尾用橡皮筋綁起（重複2步驟），在中間開一個洞，把左邊馬尾穿過去。

5.重複2到3步驟，直到最後一段穿不過去為止，就可以使用橡皮筋將兩束綁起收尾，拉起頭頂的些微髮絲即可。

【麻花馬尾辮2】

1.先綁出一個低馬尾。

2.接著在左邊斜角的位置稍微取出一束，並且將馬尾穿過去。

3.然後將馬尾取出一小束，順時針將橡皮筋捲起包裹住，再用橡皮筋固定包裹好的地方。

4.把頭頂部分髮絲拉出，打造出自然感即可。

【麻花馬尾辮3】

1.將頭髮分成大約1：2：1的三等分

2.將中央2等分的髮絲使用橡皮筋綁出一個低馬尾

3.接著把左右兩邊1等分的頭髮，分別分成兩股之後，交叉纏繞，並且稍微在每一個螺旋處拉出一點髮絲。

4.將這兩股髮絲從左右兩邊往後固定到中央的低馬尾，並且用橡皮筋固定，就完成了。

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