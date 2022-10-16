日麥當勞全新麥克雞掀狂吃潮　大蒜加胡椒「外酥內嫩」享雙重口感

實習記者黃麗頻／綜合報導

日本麥當勞每每推出新產品，都讓人驚呼連連，尤其是限定商品總會蔚為風潮，被冠上「必吃」的美名。即將於10／19推出的「大蒜胡椒麥克雞」，已經在推特上引發高度討論，也讓台灣網友敲碗希望上架，除了新品炸雞，眾所期待的「黑白三角巧克力派」再度回歸，讓不少「三角派迷」超級興奮！

▲大蒜胡椒麥克雞號稱「單手就能輕鬆享用」。（圖／翻攝自麥當勞JP）

全新限定商品「大蒜胡椒麥克雞（Mac THE Chicken）」，號稱「單手就能輕鬆享用的佳餚」，該商品是由一塊濕嫩的雞肉製成，加入可口的粗磨黑胡椒粉和大蒜調味，並利用酥脆的外皮包裹，達到「外酥內嫩」的雙重饗宴；「大蒜胡椒麥克雞」一份為兩入裝，售價日幣230圓（約台幣53元），販售時間為10/19至11/15，大家快趁限定期間去吃一波！

▲經典巧克力三角派強勢回歸。（圖／翻攝自麥當勞JP）

每年冬天都會現身的「三角巧克力派」從10/12起強勢回歸啦！經典巧克力三角派同樣使用酥皮形式的千層派皮，包裹著熱氣生煙的巧克力醬，每一口都充滿香氣逼人的杏仁味，在冷冷的天氣裡，吃上一塊，心情都被療癒起來！

▲白三角巧克力派回歸再升級！（圖／翻攝自麥當勞JP）

與「黑三角巧克力派」同進同出的「白三角巧克力派」，此次回歸再升級！日本麥當勞推出「全新白巧克力香草派」，使用白巧克力和香草兩種奶油製成，更含有澳洲堅果及杏仁兩種堅果，一口就能同時享受兩種風味的完美融合，再搭配白巧克力的酥脆外皮，是不是超想趕快咬上一口！值得注意的是，這兩樣商品售價不相同，黑三角巧克力派售價為日幣140圓（約台幣30元）、白巧克力香草派則為日幣160圓（約台幣35元）。

此外，日本肯德基也在10/9推出冬季限定商品「蒜蓉醬油雞」！融合大蒜和醬油的經典風味，裹上金黃色的酥脆外皮，在製作前事先去骨，使口感更加紮實，光看圖片，都讓人垂涎三尺了，大蒜愛好者絕對不能錯過，在日本的朋友趕緊衝一波！

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