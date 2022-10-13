身體乾荒粗糙有解！「養膚美容油」神助攻，肌膚細緻零暗沉

▲秋冬美容油讓身體肌膚更細滑嫩。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

天氣轉涼，冷冷的風把肌膚吹得乾燥敏感，這時你需要一瓶養膚身體油，美容油沒有你想像中的油膩，單擦或混搭升級保養都非常適合。面對容易膚況不穩、乾燥粗糙的秋季，透過油水混搭養膚穩膚，更能有效幫助掃蕩瑕疵暗沈 。

#美膚油混搭身體乳，保濕修復升級

生活忙碌沒時間保養的人，換季的日常身體肌養護，就從升級你的身體乳開始。在每日洗澡後的身體乳時間，取適量身體乳液，在乳液中滴入5-6滴美膚油，透過體溫與雙手輕輕搓揉、將乳液與油脂融合後，塗抹於身體肌膚上進行滋養，從肌底開始養成穩定透亮又健康彈潤膚質。

#瑕疵粗糙處請加強油浸潤

無差別優化身體肌第二步，以美膚油針對較乾燥粗糙的手足指緣、關節、腳踝腳跟肌膚，進行加強滋潤修護。在需要加強的肌膚部位滴上2-3滴美膚油後，再按摩幫助肌膚吸收，除了可幫助減少指緣肉刺甘皮增生外，同時進階修護軟化身體粗糙硬皮、淡化小瑕疵。

#美膚油+保鮮膜熱敷油封

追求極緻透亮美肌，請每週定期熱敷油封你的肌膚，每週一次，在手足肌需加強之處厚塗美膚油，再以保鮮膜包覆後、裹上熱毛巾進行油封熱敷程序，待10-15分後拿掉毛巾保鮮膜，將肌膚上剩餘的美膚油按摩至吸收即可。油封厚敷為肌膚帶來更深層高效的滋潤、幫助全身肌膚柔嫩細緻更進階。

▲RMK W修護菁萃油，50ml，1,450元。

▲O‧P‧I 古布阿蘇 指精華，28ml，1,600元。

▲MOROCCANOIL OIL堅果油極萃系列-輕盈身體美膚油，100ml，1,900元。

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