迷你包超夯！Chloé Woody、YSL低預算就能買　正規尺寸也好看

文／美人圈

迷你包系列一直在亞洲女生間非常受歡迎，除了在搭配上更能輕鬆穿出完美比例外，許多款式價格較低可以節省一點預算，對於小資族來說是入門精品的好選擇，以下帶來6款「正規尺寸vs.迷你款」精品包推薦！除了CELINE腋下包外，還有Chloé最新推出的Woody寶寶藍迷你托特包，每款都相當可愛，一起來看看吧！

「正規尺寸vs.迷你款」精品包推薦

CELINE TRIOMPHE帆布AVA手袋

CELINE 2022年最新推出的AVA手袋，完美符合女孩們對腋下包的訴求，復古當道的世代，擁有一咖老花面料的包款保值不退流行，俐落弧形的包型相當耐裝，正常尺寸可收納日常用品，內還附有扁平內袋，對於需要搭乘大眾交通工具的通勤族們也相當實用，完全最懂女孩們的心啊～

▲（左）CELINE TRIOMPHE帆布AVA手袋，NT$49,500、（右）CELINE TRIOMPHE帆布及小牛皮迷你型AVA手袋，NT$34,000。（圖／CELINE）

腋下包化身迷你型尺寸也超可愛！在包身側邊還多了皮邊更顯精緻感，跟正規尺寸一樣，迷你尺寸也可以調整肩帶，是真的可以當作一般的腋下包使用，除了手機外，粉餅、藍芽耳機、口紅等日常用品都可以裝入，是一款實用度滿分的小廢包。

▲CELINE腋下包化身迷你型尺寸超可愛！（圖／小紅書@包先生、小紅書@MonicaWang）

Louis Vuitton SPEEDY

渾圓討喜的老花款Speedy是LV非常經典的款式！Louis Vuitton女裝創意總監Nicolas Ghesquière把一向很受歡迎的迷你款Monogram nona系列，改成了mirco size超級迷你尺寸，就像三個包包掛件組合在一起，其中一款便是Speedy系列，因此在還沒正式發售前，就已經引起了不少LV老花愛好者的關注！

▲（左）Louis Vuitton SPEEDY 25，NT$47,000； （右）Louis Vuitton Trio Mini Icones，約NT$63,014（£1,740）（圖／Louis Vuitton）

DIOR SADDLE 馬鞍袋

經典的Saddle「豬肝包」是許多女孩們購物清單的Top1！手柄每邊均帶有「CD」標誌，另有Saddle翻蓋和「D」形馬蹬磁扣，另外綴上復古金色色調金屬配件，可手提或肩背，並配搭不同肩帶。迷你尺寸則是直接使用縮小燈將尺寸變成更日常的大小，若是小個女孩揹上正常尺寸看起來不協調，不妨考慮看看迷你尺寸吧！

▲（左）DIOR 迷你SADDLE馬鞍袋 ，NT$110,000、（右）DIOR SADDLE 馬鞍袋，NT$115,000。（圖／DIOR）

Chloé Woody 托特包

大容量又超耐裝的Chloé Woody托特包一直以來都超熱銷！標誌性的LOGO織帶，還有牛皮飾邊及同色系的背袋，讓人愛不釋手～今年新推出超嫩的寶寶藍色，小小一個揹在身上超可愛，這款小廢包可以裝入氣墊粉餅、口紅及卡夾，與姐妹相約逛街其實小小一咖就夠用！加上超親民的價位，真的超值得入手～

▲（左）Chloé Woody 小型托特包，NT$34,300、（右）Chloé Woody 迷你型托特包，NT$23,800。（圖／美人圈）

Miu Wander Matelassé納帕軟皮半月形手袋

火遍整個時尚圈就屬這款Miu Wander包包！外型是經典的腋下包設計，簡潔圓潤的輪廓，時髦摩登又不失嫵媚氣質，miumiu獨家的褶皺又展示出別緻又俏皮的一面，將女人味和少女心拿捏得恰到好處。系列包包共有大和小兩個尺寸，色選上也相當多元，無論你走成熟的大女人風、或是甜美可愛的少女風，都可以用它來搭配造型！

▲Miu Wander Matelassé納帕軟皮半月形手袋（小）NT$67,000、 （大）NT$81,000。（圖／Miu Miu）

YSL LE 5 À 7 HOBO BAG

LE 5 À 7腋下包自2021問世後，就成為時尚圈中的新寵兒，像是BLACKPINK ROSE、昆淩都愛揹！70年代的曲線廓形，搭配上奢華的YSL LOGO開合扣，相當簡練有型，尺寸大小又相當適中，日常隨身用品，走在路上立刻抓住全場目光。而同系列的迷你包其實也相當耐裝，就連手機也能放入，更別說其他隨身用品了！超實用的容量搭配上甜甜架，是入門精品包的最佳選擇～

▲（左）YSL LE 5 À 7 MINI HOBO IN SMOOTH LEATHER，NT$40,500、（右）YSL LE 5 À 7 HOBO BAG IN SMOOTH LEATHER，NT$70,000。（圖／YSL）

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