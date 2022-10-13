營養師教「改善經痛」3大飲食重點！黑巧克力、堅果都有用

▲營養師表示，吃對營養素有助於改善生理期疼痛的不適狀況。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash

許多女性生理期來時會出現經痛，可能會痛到冒冷汗，甚至影響到正常生活而感到很困擾。營養師陳心驊（菲菲）表示，造成經期腹痛的原因有很多種，像是前列腺素分泌過度、體內荷爾蒙分密不平衡等，平時可多吃些抗發炎、抗氧化的食物都會有幫助。她就分享能幫助改善經痛的3大飲食重點，有這方面困擾的人可以試試看吃對營養素是否有改善。

陳心驊指出，經痛可分為「原發性經痛」和「續發性經痛」。「原發性經痛」找不到病因，與子宮內膜分泌的「前列腺素」使子宮強烈收縮有關；而「續發性經痛」是因病理疾病所導致，常見如子宮肌瘤、子宮前傾、子宮內膜異位等。而吃對營養素，有助於平衡體內荷爾蒙分泌，也能穩定情緒、緩解疼痛，進而幫助改善生理痛。

＃改善慢性發炎



生理期來腹部疼痛，有時伴隨頭動、噁心、腹瀉等都可能是「前列腺素」分泌過度造成的，適量分泌前列線素可以幫助子宮收縮、產褥，但分泌過度容易促進發炎反應、造成經痛的症狀。

平時可多吃一些抗發炎的食物，像是海鮮、魚類補充EPA、DHA；新鮮蔬菜水果補充抗氧化物質；肉類、全穀類補充維生素B群；適量吃堅果、植物油補充好的油脂，幫助改善慢性發炎。

＃提升體內鈣的濃度



鈣質除了能維持骨骼健康，還有放鬆肌肉的功能，血液中鈣濃度低容易引起子宮收縮。補充鈣的同時，建議也可多吃含鎂和維生素D的食物，除了可以幫助鈣質吸收及利用，還可以減輕疼痛、穩定情緒。

建議可以吃乳品、板豆腐補充鈣質；菇類、蛋黃補充維生素D；堅果、黑巧克力補充鎂。

＃平衡體內黃體素濃度



黃體素／雌激素的不平衡也會造成經痛，肥胖、缺乏鎂、缺乏維生素B6可能使體內雌激素濃度增高，破壞黃體素／雌激素的平衡。另外，良好的腸道環境也可以幫助代謝後的雌激素排出體外。

黃體素、雌激素太多太少都不好，平時可吃以下食物幫助維持平衡，可透過益生菌、膳食纖維幫助維持腸道健康；多吃雞肉、黑豆補充維生素B6；堅果、黑巧克力補充鎂；新鮮蔬菜水果補充維生素C。

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