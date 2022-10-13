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黑嘉嘉親曝對「男生戴眼鏡」的看法　Rain、河正宇同款眼鏡登台

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記者王則絲／台北報導

圍棋女神黑嘉嘉今（13日）以代言人身份出席韓國眼鏡品牌FRANK CUSTOM的新品發表會，訪問中她透露對「男生戴眼鏡」的看法：「好像氣質都提升了的感覺。」FRANK CUSTOM在韓國深受明星們喜愛，包括男星河正宇、Rain和丁海寅⋯⋯都曾戴上，而現在同款終於能在台灣買到了。

▲FRANK CUSTOM。（圖／品牌提供）

▲黑嘉嘉獲邀擔任韓國眼鏡品牌FRANK CUSTOM台灣代言人。（圖／品牌提供）

黑嘉嘉活動這天以氣質洗練的格紋西裝裙出席，側邊鏤空設計展現小小心機，臉上示範的是FRANK CUSTOM限量工藝雕花系列眼鏡，其靈感源自於韓國傳統的髮簪，在鏡腳部分做了精細的花紋雕刻，全球限量1000副，台灣共有150副，且每一支限量款上都印有專屬編號，黑嘉嘉比喻：「就像圍棋一樣，每一盤棋都是獨一無二，不會再重複的。」

▲FRANK CUSTOM。（圖／品牌提供）

▲FRANK CUSTOM。（圖／記者王則絲攝）

▲黑嘉嘉示範FRANK CUSTOM雕花系列鏡框。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

訪問中黑嘉嘉說道自己的近視其實不深，大約三百多度，從國中開始才有戴眼鏡的習慣，面對母胎單身的黑嘉嘉，不禁令人好奇她對「男生戴眼鏡」的看法，她有點搞笑的回答：「有一些男生平常戴眼鏡、某天突然不戴，我會不太習慣，會想說好像還是戴著比較好一點。」如過情況反過來，男生平時沒戴眼鏡、突然戴起眼鏡的話呢？她則回答：「比較知性的感覺，好像氣質都提升了。」

除了黑嘉嘉示範的韓系雕花系列之外，FRANK CUSTOM今年還推出巴洛克藝術畫家系列，將現代極簡元素注入復古眉架鏡框上，河正宇於《毒梟聖徒》中所配戴的款式，正是來自此系列，很有神秘、猜不透思緒的感覺；Rain歐爸於《Ghost Doctor》劇中戴上的鏡款亦是來自同牌。

▲FRANK CUSTOM。（圖／品牌提供）

▲FRANK CUSTOM。（圖／品牌提供）

▲河正宇於《毒梟聖徒》劇中正是配戴此款。（圖／翻攝自劇照、品牌提供）

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關鍵字：

黑嘉嘉, FRANK CUSTOM

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