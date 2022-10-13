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瘦子跨界設計飾品甜洩老婆感受　小春「殘酷給90分」原因曝

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▲瘦子分享平時佩戴飾品的習慣。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

英國東倫敦時尚品牌ALLSAINTS與瘦子E.SO跨界合作打造亞洲獨家聯名飾品，今（13日）舉辦發佈會，邀請瘦子與小春、薛仕凌、 Ozone 林佳辰等人一同出席。聊到這次聯名創作，瘦子直言「我真的很喜歡」，原本頑童MJ116三人將合體，但成員大淵因確診仍處於隔離中，因此這次「三缺一」，團員小春仍到場力挺，並給瘦子的設計打了90分。

▲瘦子設計飾品 。（圖／品牌提供）

▲ALLSAINTS與瘦子E.SO跨界合作打造亞洲獨家聯名飾品 。（圖／品牌提供）

瘦子過去就與ALLSAINTS有過合作，曾受邀參加前年品牌舉辦的皮衣慶典，此次雙方聯名設計出6款「AllSaints x E.SO」創作，以他日常飾品中必不可少的鍊條元素貫穿。瘦子今晚以素T、格子襯衫外加黑色騎士皮衣，疊搭聯名耳環、手環、戒指等單品，難掩喜愛之情表示：「這系列我是真的都很喜歡，其實在演出的時候，戒指就是穿搭的重要配件，抓麥克風時鏡頭就會清楚抓到戒指、手環。」

▲瘦子設計飾品 。（圖／品牌提供）

▲瘦子日常偏愛簡單款式的飾品 。（圖／品牌提供）

不光演出，瘦子透露日常也會佩戴飾品，他偏愛簡單款式，尤其是這次的「Chain」系列鍊條造型加上鑽飾元素很百搭。至於老婆有沒有事先看過這系列？瘦子坦言還沒有，但他自信表示：「不過因為我們品味真的蠻接近，我喜歡的她也喜歡。」

▲瘦子設計飾品 。（圖／品牌提供）

▲小春給瘦子的設計打90分，少了10分原因是自己沒加入 。（圖／品牌提供）

瘦子在今年升格人夫與人夫，聊起心態上的轉變，他說：「其實就是要多想很多，不是一個人了，這陣子也比較少工作，希望不要那麼多，現在會一步步調整時間找到平衡。」而小春也來力挺，那麼給瘦子這次的設計打幾分？小春憑直覺回應：「90分吧滿分100，扣了10分是因為我跟大淵沒有參加設計。」恰好小春也是飾品控，他最喜愛系列中的銀色粗手環，對他而言最能夠點綴造型。

▲瘦子設計飾品 。（圖／品牌提供）

▲瘦子設計飾品 。（圖／品牌提供）

▲ （圖一）Chain系列環扣手鍊 。（圖／品牌提供）

瘦子擔任ALLSAINTS亞洲首位飾品系列品牌大使，推出亞洲獨家聯名飾品，此次系列除了「Chain」鍊條系列外，還有剛硬結構的「Venus」系列，鍊節伴隨璀璨鋯石，鑲組出如神話中維納斯般的不朽之美，均可透過疊戴混搭。而全球首創之全系列飾品期間限定專門店也將於北中南新光三越陸續登場。

▲瘦子設計飾品 。（圖／品牌提供）

▲瘦子設計飾品 。（圖／品牌提供）

▲（依序）Ozone佳辰、薛仕凌齊聚 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

瘦子, ALLSAINTS, 小春, 薛仕凌, Ozone 林佳辰

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