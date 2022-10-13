唇不保養容易老！「最新護唇」盤點，打造少女感豐唇

▲做好唇部保養，幫助維持少女顏。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

保養別只是顧臉，顧好唇部肌膚才是年輕關鍵，嘴唇的角質層厚度只有臉頰的 1/3，沒有汗腺與皮脂腺分泌油脂，使唇部更容易乾燥、脫皮，更因沒有皮脂膜保護，讓外在的冷空氣、紫外線、環境因子容易直接侵害雙唇，使唇部肌膚容易加速老化。

▲Sisley 植物修護潤唇霜，9g，2,200元。

運用多重植物美容油凝粹作為潤唇霜基底，搭配奢華舒適的溶心轉化科技，為雙唇注入抗老滋養能量，打造宛如原生健康皮脂膜，輕輕一抹就能打造原生粉紅玫瑰唇，更加飽滿豐潤。

▲曼秀雷敦LipIce水果潤唇膏 LINE FRIENDS特別款，各120元。

曼秀雷敦推出LINE FRIENDS特別款，三種水果口味搭配果汁杯造型，加上繽紛顏色、水果插畫以及超萌的LINE FRIENDS明星，開蓋瞬間就能聞到清新果香，每次拿出來都能有繽紛好心情。

▲Grown Alchemist 三效超淨化彈潤唇霜，15ml，620元。

添加 Protec-3 複合物、摩洛哥堅果油、玫瑰果油、乳木果油、西瓜萃取物、香草等關鍵成分，深層修復乾燥雙唇、協助調理嘴唇細紋，提升。唇部肌膚的天然屏障能力。唇況缺水乾裂、脫皮時，更推薦作為晚安或急救唇膜進行厚敷。

▲Wildsmith 神經醯胺極潤奶油膏，12.75g，1,050元。

全天皆適用的多用途奶油膏，可塗擦於雙頰、鼻翼等較易乾燥部位，更推薦作為潤唇產品使用，不論是日常急救加強時，亦或於睡前進行厚敷都適合。奶油般質地滑順細緻，富含神經醯胺複合物、維生素 E、乳木果油、金盞花油等植萃修護成分。

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