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6款精品「大容量托特包」推薦！CELINE CABAS、LOEWE小綿羊絕美必收

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文／美人圈

雖然是小廢包當道的世代，不過身為朝九晚五，需要通勤的上班族，隨身攜帶的「行頭」是相當重要的，除了要能妥善收納所有辦公用品、筆記型電腦外，若遇到出差、重要會議，顏值還要夠高，兼具與服裝搭配的造型感！以下帶來2022「大容量托特包」推薦，除了爆款製造機CELINE CABAS手袋外，還有托特包界的天花板Dior Book Tote，一起來看看吧！

大容量托特包推薦

1：CELINE TRIOMPHE刺繡布料及小牛皮迷你型橫式CABAS手袋

爆款製造機CELINE的美包應該是現今女孩們的必買清單之一，尤其是TRIOMPHE老花更是經典中的經典！這款托特包以黑色刺繡老花布料，以及小牛皮飾邊極具品牌識別度，還刻有LOGO的金色鎖扣，質感更提升。除了提供小牛皮握把可以手提外，還附有調校及可拆除皮革肩帶，讓大家依據穿搭風格，變化出不同揹法！

大容量托特包推薦1：CELINE TRIOMPHE刺繡布料及小牛皮迷你型橫式CABAS手袋，NT$74,000

▲CELINE TRIOMPHE刺繡布料及小牛皮迷你型橫式CABAS手袋，NT$74,000。（圖／CELINE）

2：BOTTEGA VENETA 大號 Arco托特包

不需要logo也擁有高辨識度的BV，細膩且耐看的格紋編織設計，是品牌最經典的代表。這款大號Arco托特包，使用的是寬版編織Intreccio皮格 ，相當大方、俐落，內層則為絨面皮革設計，相當有質感。共有白色、黑色，以及帶有灰調的莫藍迪藍色三款百搭耐看配色，每款都相當實搭！

大容量托特包推薦2：BOTTEGA VENETA 大號 Arco托特包，NT$115,300

▲BOTTEGA VENETA 大號 Arco托特包，NT$115,300。（圖／BOTTEGA VENETA）

3：Dior Book Tote

說到托特包就不能不提托特包界的天花板-Dior Book Tote！由Dior創意總監Maria Grazia Chiuri設計，現已成為Dior美學典範。這季推出的米色羊毛皮款式真的可愛到不行！可容納所有日常必需品，綴以全幅經典Cannage藤格紋圖案刺繡，正面則是「CHRISTIAN DIOR PARIS」標誌，握把上還有CHRISTIAN DIOR字樣，充滿細節超必收～

大容量托特包推薦3：Dior Book Tote，NT$140,000

▲Dior Book Tote，NT$140,000。（圖／Dior）

4：YSL ICARE MAXI SHOPPING BAG IN QUILTED LAMBSKIN

有在關注時尚圈的朋友，一定有注意到YSL在2022夏天推出的這款ICARE包款！以絎縫包縫線和YSL標誌性LOGO作為設計，即便是大型包也能彰顯出品牌的精緻感。這款包有兩種揹法，除了可以像圖片中Jisoo那樣完全將包包打開，也可以利用固定內側鍊條往內摺，讓包型呈現俐落的梯形輪廓，另外包包內還配有可拆式的小袋，不用煩惱如何在超大容量包包中翻找口紅、粉餅，根本超貼心！

2022「大容量托特包」推薦！CELINE CABAS、YSL ICARE絕美必收，這款是托特界天花板

▲YSL ICARE MAXI SHOPPING BAG IN QUILTED LAMBSKIN，NT$145,000。（圖／YSL）

5：LOEWE Basket bag in shearling

LOEWE也力爭最美托特包冠軍！全新推出的Basket bag系列以絨毛鋪滿包身，宛如一隻柔軟的小綿羊，可愛無敵～加上包身中央飾以金屬字謎標誌做點綴，質感大大加乘。不管是斜背在身上或是掛在手腕上都非常的吸睛，在這個冬天有了它，保證你的可愛指數直線上升！

大容量托特包推薦5：LOEWE Basket bag in shearling，約NT$128,850

▲LOEWE Basket bag in shearling，約NT$128,850。（圖／LOEWE）

6：LOUIS VUITTON ONTHEGO GM

這款LV的ONTHEGO在各大KOL中的版面上出鏡率極高！以經典的Monogram Giant帆布製造，既實用又吸睛，兩側及手柄印有Monogram Reverse圖案，顏色和大小均呈現鮮明對比，充滿時尚魅力。這款GM型號的手挽袋容量充足，設有肩帶和具經典Toron手柄，用途多變，更適合上班族出差、上班使用。

2022「大容量托特包」推薦！CELINE CABAS、YSL ICARE絕美必收，這款是托特界天花板

▲LOUIS VUITTON ONTHEGO GM，NT$106,000。（圖／LOUIS VUITTON）

延伸閱讀

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 精品, 大容量, 托特包

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