Ozone林佳辰回應「小孩事件」　薛仕凌罕留「八字鬍」令人認不出

記者王則絲／台北報導

英國東倫敦時尚品牌ALLSaints今（13日）秋冬新品派對上，邀請到眾多藝人共襄盛舉，偶像團體Ozone成員林佳辰也在受邀行列，對原子少年天王星成員小孩（何世華）的爭議新聞，簡單做了3句話回應；同場還有金鐘視帝薛仕凌現身，近期因拍戲需求，他罕見留了「八字鬍」亮相，讓人一時之間認不出。

▲林佳辰出席ALLSaints派對。（圖／品牌提供）



自選秀節目《原子少年》出道，加入全新偶像男團Ozone的成員林佳辰，為團內的顏值擔當，今出席公開活動，不免在訪問中提及原子少年天王星成員小孩日前爆出的醜聞，對此林佳辰想必已做好了回應的準備，他只簡單回答：「我們旁人沒有完整了解這件事情的細節，希望雙方都可以好好解決，然後可以趕快落幕。」

林佳辰今晚以寬版的皮衣外套造型現身派對，他表示自己平常喜歡騎摩托車，所以本身就很喜歡穿可以防風雨的皮衣，身上的銀飾亦是今日的造型亮點，林佳辰透露私下喜歡浮誇的飾品，「項鍊要多粗有多粗、要多亮就多亮，而且耳環要垂墜的。」不過他提到，約會時就會另外慎選低調的耳環，因為怕女生會覺得：「你好像比我漂亮？」另外他也分享：「我覺得女生戴比較中性的飾品，像是粗的chain，男生來看會覺得這女生氣質不一樣，覺得她清新脫俗。」各位粉絲們聽見了嗎？

▲薛仕凌出席ALLSaints派對。（圖／品牌提供）



同場出席的薛仕凌，一出場就吸住眾人目光，只見他罕見留起「八字鬍」的造型，與身上的皮衣勁裝巧妙合拍，不過他解釋這次的鬍子是為新戲而留，並表示感覺不太習慣，且身邊的人給出很兩極的評價，有些人特別喜歡他蓄鬍、有些人則叫他趕快刮掉，但薛仕凌本身認為蠻有趣的，因為留了鬍子整個人散發的氣場都不同了，讓身為演員的他又多了一次好玩嘗試。