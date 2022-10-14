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亮・珠寶／畢卡索女兒攜手Tiffany 逾40年　再現重量級彩寶風采

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▲▼ Tiffany,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲畢卡索之女、傳奇設計師Paloma Picasso，與Tiffany攜手合作逾40年。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

已故畫家畢卡索與畫家Françoise Gilot的女兒Paloma Picasso，承襲雙親的藝術天分，在時尚圈與藝術界相當活躍，高齡73歲的她仍持續為攜手逾40年的美國珠寶品牌Tiffany & Co.創作，近日以雙方合作初期的Tiffany Blue Book作品為靈感，推出全新Paloma's Studio高級訂製珠寶，重現她赫赫有名的扭繩式項鍊、大克拉彩寶石戒指的風采。

▲▼ Tiffany,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲Paloma Picasso於1981至82年間為Tiffany創作的項鍊，結合她標誌性的扭繩式設計與大克拉彩色寶石。

▲▼ Tiffany,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲Paloma Picasso於1996至97年間設計的Tiffany彩色寶石戒指蔚為經典。

1979 年，時任Tiffany設計總監的John Loring邀請Paloma Picasso為Tiffany某場展覽設計餐具，開啟合作緣分，隔年發表她為Tiffany操刀設計的第一個珠寶系列，以前衛線條與鮮豔色彩大受歡迎，40年來她的環鍊、編織狀紋理、大寶石等設計奠定大師地位，著名代表作包括 Paloma’s Graffiti、Paloma Picasso® Loving Heart與Paloma’s Olive Leaf等。

▲▼ Tiffany,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲Tiffany最新Paloma Picasso™ Studio高級珠寶項鍊鑲有超過245克拉混合切割彩色寶石。

Tiffany最新的Paloma's Studio高級訂製珠寶，靈感源自早期她為品牌創作的古董作品，一款鑲有重逾 245 克拉混合式切割珍罕寶石的項鍊，完美勾勒她心中的美好，在鋪鑲鑽石環繞的18K黃金雙圈中各鑲嵌她鍾愛的紅碧璽與綠色碧璽、Tiffany著名「四大傳奇寶石」中的丹泉石與摩根石，以及藍色鋯石、黃色石英石、海水藍寶、紫色石英石、橄欖石，讓人憶起收錄於1981年Blue Book中的作品。

▲▼ Tiffany,BVLGARI 。（圖／公關照）

 

▲Tiffany由兩種色調錳鋁榴石珠組成的Paloma Picasso™ Studio高級珠寶項鍊，中央鑲枕形藍色鋯石、三角形切割丹泉石與枕形紅碧璽。

扭繩式設計也是Paloma Picasso的代表作，此次Tiffany運用雙色珠型錳鋁榴石打造而成的線條優美的扭繩式項鍊，中央鑲有總重逾 93 克拉的枕形藍色鋯石、三角形丹泉石與枕形紅碧璽，有趣的是鍊扣竟隱藏在3顆主石後方，讓項鍊從任一角度看來都完美精緻。兩款項鍊均配有可相呼應的大克拉數彩寶石戒指，如錳鋁榴石、帝王黃玉、綠碧璽，單獨佩戴即存在感強烈。

▲▼ Tiffany,BVLGARI 。（圖／公關照）▲▼ Tiffany,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲Tiffany Paloma Picasso™ Studio鑲有單顆逾25克拉丹泉石鑽戒（左），鑲嵌逾9克拉枕帝王托帕石與逾8 克拉的枕形切割錳鋁榴石戒指。

享有「彩寶藝術大師」美譽寶格麗（BVLGARI），同樣以令人驚喜的色彩組合與奔放大膽的造型吸引收藏家，珠寶創意總監暨寶石獵人Lucia Silvestri足跡踏遍全球尋找最頂級的寶石，創作一件一件深具氣勢的珠寶。日前在台亮相的Magnifica系列Prodigious Color項鍊正是彰顯品牌美學的傑作，一節一節鑲嵌鑽石與紫水晶構成項鍊，點綴5顆各超過50克拉的重量級彩寶，包括67.80克拉的橢圓形蛋面切割紅碧璽)、68.08克拉橢圓形蛋面切割拓帕石、51.21克拉橢圓形蛋面切割黃水晶、50.27克拉橢圓形蛋面切割紫水晶以及50.04克拉橢圓形蛋面切割粉晶，展現大器風範。

▲▼ Tiffany,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲寶格麗擅長運用大克拉彩色寶石創造驚喜。（圖／寶格麗提供，以下同）

▲▼ Tiffany,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲寶格麗鑲嵌5顆各超過50克拉彩色寶石的Magnifica系列Prodigious Color項鍊。

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關鍵字：

亮珠寶, Tiffany, BVLGARI, 寶格麗

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