蔡依林、劉嘉玲撞衫「惡魔肩膀」禮服　巨星比美氣勢噴發

記者王則絲／台北報導

天后Jolin蔡依林日前驚喜宣布開唱資訊，將於12／31、1／1、1／2、1／6、1／7、1／8回歸台北小巨蛋舉辦《TOYOTA蔡依林UGLY BEAUTY 世界巡迴演唱會FINALE in TAIPEI台北最終場》，同時釋出的預告照裡，蔡依林身穿白色「惡魔肩膀」禮服耍美，但不巧的是，香港女星劉嘉玲也穿了同套服裝登上雜誌，兩位堪稱女王的巨星，超狂氣勢噴發，形成超精彩的一場撞衫事故。

▲蔡依林釋出最新演唱會預告照。（圖／凌時差提供）



繼去年《Ugly Beauty》巡迴演唱會結束後，許多歌迷們都敲碗還沒聽夠，休息一年多，蔡依林終於將再次攻蛋舉辦演唱會。隨著巡演消息釋出，官方也一併曝光了第一波宣傳照，蔡依林身穿來自RICK OWENS 2022秋冬系列的白色禮服，肩膀上高升凸起的「惡魔肩膀」特別搶眼，很有未來感機械戰士的意象，配上她的粉色油頭造型，霸氣從螢幕裡洩出。

不巧的是，劉嘉玲近日登上香港版《PRESTIGE》雜誌封面，挑戰了不少大膽、前衛的造型，其中也穿上了與蔡依林同套的「惡魔肩膀」禮服，勾出她保持得宜的姣好身形。今年56歲的劉嘉玲與42歲的蔡依林，兩大巨星湊巧都選上了前衛怪誕的RICK OWENS服裝，並將難以駕馭的特殊設計穿出強烈的氣場，看兩大女神比美，只能說這場撞衫事故太精彩了。

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