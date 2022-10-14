補油是美肌關鍵！皮膚科醫師教「油養膚保養法」3大重點

▲皮膚科醫師指出秋冬保養的重點是「補油」。（圖／翻攝IG@thanks_kim、@innisfreeofficial）

記者張毓容／綜合報導

一到乾燥的秋冬季節，大家都知道保養重點是保濕，但一直擦化妝水、精華補水其實不夠，關鍵是要補油。小紅書上知名皮膚科醫師丹妮就表示，其他保養品不換沒關係，只要加入一瓶保養油就能高效滋潤保濕又省錢，她就分享「油養膚」保養法的3大重點，包含適合的精華油到不同使用法全都說清楚，秋冬怎麼保濕都覺得乾的人快學起來！

首先，使用的保養油，醫師建議盡量選擇所含成分跟皮脂成分相近的產品，以補充油脂、修護皮脂膜。像是含有角鯊烷的保養油，角鯊烷是皮脂構成的主要成分之一；另外也可以選荷荷芭油，荷荷芭油的油質比較輕滑，分子排列跟皮膚的油脂是相似的，也可以幫助補充油脂。

選好保養油後，使用方式要依皮膚狀況和個人習慣來調整。若皮膚只是乾燥、擦保養品時有點刺痛，沒有紅、癢、腫等狀況，那就是單純的少油，有2種使用法。

＃在乳液/乳霜中加入2～3滴油



把精華油滴2～3滴在乳液/乳霜裡，混勻了直接抹到臉上就可以了。具體的用量可以根據自身肌膚情況來調整，如果不夠滋潤，就多用點油；如果感覺有點油，就少用一點。

＃在精華、乳霜中間單擦



也可以不混入乳液/乳霜中，直接在精華和乳液/乳霜的步驟間插入使用，也就是在擦完精華後、塗乳霜前，將精華油重點塗抹在兩頰及眼周等較乾的部位，如果是全臉都很乾的人就全點都帶到，擦完油後再最後的乳霜步驟。

若是肌膚除了乾燥外，還有紅腫發燙等狀況，表示當下肌膚除了屏障弱，還有皮下炎症，尤其肌膚正在發燙的話就什麼都不要擦，耐心等到紅燙消退後，只擦油就好。

等肌膚沒有反覆發燙，但還是發紅的階段，這時候除了補充油脂外，還需要加一個抗發炎的保養，首要推薦B5精華，或是含有紅沒藥醇、積雪草、甘草酸萃取物等這一類的產品也可以。

醫師提醒還有一種狀況，若肌膚除了乾痛紅燙外還發癢，尤其臉上還長了疹子的話，這時候建議要找專業皮膚科醫師診療，千萬別自己亂擦亂抹。

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