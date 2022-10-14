fb ig video ETtoday search mobile

補油是美肌關鍵！皮膚科醫師教「油養膚保養法」3大重點

>

▲▼ 皮膚科醫師教「油養膚保養法」3重點 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲皮膚科醫師指出秋冬保養的重點是「補油」。（圖／翻攝IG@thanks_kim、@innisfreeofficial）

記者張毓容／綜合報導　 

一到乾燥的秋冬季節，大家都知道保養重點是保濕，但一直擦化妝水、精華補水其實不夠，關鍵是要補油。小紅書上知名皮膚科醫師丹妮就表示，其他保養品不換沒關係，只要加入一瓶保養油就能高效滋潤保濕又省錢，她就分享「油養膚」保養法的3大重點，包含適合的精華油到不同使用法全都說清楚，秋冬怎麼保濕都覺得乾的人快學起來！

首先，使用的保養油，醫師建議盡量選擇所含成分跟皮脂成分相近的產品，以補充油脂、修護皮脂膜。像是含有角鯊烷的保養油，角鯊烷是皮脂構成的主要成分之一；另外也可以選荷荷芭油，荷荷芭油的油質比較輕滑，分子排列跟皮膚的油脂是相似的，也可以幫助補充油脂。

選好保養油後，使用方式要依皮膚狀況和個人習慣來調整。若皮膚只是乾燥、擦保養品時有點刺痛，沒有紅、癢、腫等狀況，那就是單純的少油，有2種使用法。

＃在乳液/乳霜中加入2～3滴油

把精華油滴2～3滴在乳液/乳霜裡，混勻了直接抹到臉上就可以了。具體的用量可以根據自身肌膚情況來調整，如果不夠滋潤，就多用點油；如果感覺有點油，就少用一點。

＃在精華、乳霜中間單擦

也可以不混入乳液/乳霜中，直接在精華和乳液/乳霜的步驟間插入使用，也就是在擦完精華後、塗乳霜前，將精華油重點塗抹在兩頰及眼周等較乾的部位，如果是全臉都很乾的人就全點都帶到，擦完油後再最後的乳霜步驟。

若是肌膚除了乾燥外，還有紅腫發燙等狀況，表示當下肌膚除了屏障弱，還有皮下炎症，尤其肌膚正在發燙的話就什麼都不要擦，耐心等到紅燙消退後，只擦油就好。

等肌膚沒有反覆發燙，但還是發紅的階段，這時候除了補充油脂外，還需要加一個抗發炎的保養，首要推薦B5精華，或是含有紅沒藥醇、積雪草、甘草酸萃取物等這一類的產品也可以。

醫師提醒還有一種狀況，若肌膚除了乾痛紅燙外還發癢，尤其臉上還長了疹子的話，這時候建議要找專業皮膚科醫師診療，千萬別自己亂擦亂抹。

▲▼ 皮膚科醫師教「油養膚保養法」3重點 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲霓淨思 角鯊烷潤澤輕感精華油，30ml，NT$1,500。

ECOCERT天然認證義大利橄欖角鯊烷調和3大珍貴植物油，能有效保濕鎖水、滋養皮脂膜，緩解乾燥粗糙、撫平細紋乾紋，維持肌膚透亮潤澤柔嫩。

▲▼ 皮膚科醫師教「油養膚保養法」3重點 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲CHANEL 奢華極萃肽金賦活油，15ml，NT$20,790。

全新升級版奢華極萃肽金賦活油加入「喜馬拉雅朱玉雪當藥」成分，滋養效果雙倍加乘，促進肌膚賦活、降低衰老的同時，同時幫助肌膚修護。

▲▼ 皮膚科醫師教「油養膚保養法」3重點 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲自然美 玫瑰果煥活精華油，30ml，NT$3,380。

添加冷壓玫瑰果油、天然澳洲堅果油和獨創巨藻幹細胞專利萃取成分，打造而成的輕潤營養油，可單擦滋養潤膚，也可當按摩油使用。

▲▼ 皮膚科醫師教「油養膚保養法」3重點 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲歐舒丹 蠟菊賦活極萃，30ml，NT$4,450。

蠟菊精華油濃度提升10%，能促進神經醯胺生成，強化肌膚屏障，同時新添加摩洛哥堅果油，促進合成細胞間脂質，純淨溫和成分最適合換季使用。

▲▼ 皮膚科醫師教「油養膚保養法」3重點 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲RMK W修護菁萃油，50ml，NT$1,450。

凝聚多種植物、添加多種保濕成分的菁萃美容油，搭配水性的修護精華，實現全方位修護的滋潤保養油，今年以嶄新包裝設計全新登場。

►痘痘肌快學！皮膚科醫師教「萬能去痘水」作法　簡單便宜又好喝

►保養控最愛抗老精華「蘭蔻小黑瓶」 限量加大版入手最划算

關鍵字：

保養, 護膚, 秋冬, 補油, 油養膚, 保養油, 精華油, 美容, 用法, 秘訣, 皮膚科醫師, 醫生

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

別再只會綁馬尾了！3種仙女系麻花馬尾辮　看一眼就能立刻上手

別再只會綁馬尾了！3種仙女系麻花馬尾辮　看一眼就能立刻上手

別把天聊死！「5個技巧」教你和人舒服聊天，現在學會還不晚

別把天聊死！「5個技巧」教你和人舒服聊天，現在學會還不晚

第一眼看到什麼？秒測出你不說但內心「正在後悔的事情」

第一眼看到什麼？秒測出你不說但內心「正在後悔的事情」

Jennie遇到鏡子就自拍　全身香奈兒行頭、16萬貼身戒曝光 Ozone林佳辰回應「小孩事件」　薛仕凌罕留「八字鬍」令人認不出 皮膚科醫師破解洗頭5大迷思　洗兩遍頭皮、頭髮更健康 單身越久越不想委屈自己的3星座！Top 2享受自由，覺得戀愛麻煩多 網瘋傳神準「專屬色光人格」測驗！　12題分析你在朋友眼中的模樣 營養師：「6種食物」保護呼吸道，點名「帶皮吃」更好 衝日本囉！3個夯展放進必去清單　DIOR濃縮75年經典、京都古蹟光雕美翻

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面