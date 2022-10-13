衝日本囉！3個夯展放進必去清單　DIOR濃縮75年經典、京都古蹟光雕美翻

記者林明瑋 / 綜合報導

日本觀光解禁，終於可以開始安排假期、計畫旅行。這麼久沒去日本，你的首選是哪裡？東京、京都，或是其他地方？近期日本有不少展覽值得一看，趕緊更新必訪清單，讓得來不易的行程更豐富有趣。

▲「CHRISTIAN DIOR：DESIGNER OF DREAMS」在東京舉辦，由日本攝影師 Yuriko Takagi 為展覽創作影像。（圖／品牌提供）

CHRISTIAN DIOR：DESIGNER OF DREAMS

克麗絲汀迪奧：夢的設計師品牌特展

時間：2022年12月20日──2023年5月28日

地點：東京都現代美術館（The Museum of Contemporary Art Tokyo）

DIOR有很多故事，各式經典之作，在歷代設計師的手中繼續以嶄新的樣貌繼續流傳。精品之所以有地位，並不是因為價格高昂，更多原因是背後的創意想法與絕不妥協的技藝，即便對精品世界懞懞懂懂，也可以走進這場展覽一探究竟。

2017年在巴黎裝飾藝術博物館曾舉辦DIOR 70周年特展，2019年「CHRISTIAN DIOR：DESIGNER OF DREAMS」展覽移師倫敦V&A博物館，2021年到了紐約的布魯克林美術館，每一站都讓看展的人津津樂道，2022年底，會到離我們最近的東京，好像更有了非去不可的理由。

展覽在不同國家舉辦，自然會融入當地的特色與個性，此次由日本攝影師 Yuriko Takagi 為展覽創作影像與海報、日本建築師重松象平建構敘事場景，策展人Florence Müller將DIOR超過75年的歷史與日本文化相連，除了不少首度公開展出的珍貴檔案文件，還有品牌一路走來的配飾、高級訂製服，例如Bar Jacket、New Look、Lady Dior、J'adore香水等等全都囊括，精彩度相當可期。

▲「CHRISTIAN DIOR：DESIGNER OF DREAMS」2019年在倫敦V&A博物館展出。

ANDY WARHOL KYOTO

安迪・沃荷・京都

時間：2022年9月17日──2023年2月12日

地點：京都市京瓷美術館 新館：東山Cube

普普藝術大師安迪沃荷（Andy Warhol）的作品經常有各種聯名，但若親眼看見他的畫作，絕對會令人興奮到想尖叫。ANDY WARHOL KYOTO展中，有經典的《瑪麗蓮夢露》（Three Marilyns）、安迪沃荷畢生最大幅的作品《最後的晚餐》等。

男星陳柏霖擔任這場展覽的亞洲宣傳大使，在看到《瑪麗蓮夢露》後大呼值得，他更透露展覽中，有安迪沃荷在1956年及1974年造訪京都時的吃飯和購物收據、未公開過的照片等等，這些屬於藝術家個人生活中的片段，讓展覽有更多不同角度也更精彩。

▲陳柏霖擔任「安迪・沃荷・京都」展覽的亞洲宣傳大使，看到《瑪麗蓮夢露》畫作相當興奮。（圖／無敵影業提供）

NAKED GARDEN ONE KYOTO

時間：9月24日──12月25日

地點：元離宮二条城、比叡山坂本、貴船神社、平安神宮、仁和寺、京都國立博物館、立命館大學等

日本創意團隊NAKED Inc.的作品結合光影、音樂、互動，在世界各地都受到好評，近期舉辦了「NAKED GARDEN ONE KYOTO」企劃，橫跨京都世界遺産二条城、平安神宮、仁和寺、京都國立博物館等地，運用藝術光雕等手法，讓京都重要的文化財，展現不一樣的風情。

每個地點都有原本的特色，加上NAKED Inc.的創意之後，呈現新舊融合的夢幻感，在看完白天的景致後，一定要體驗京都夜晚的美麗。

▲日本創意團隊NAKED Inc.打造的「NAKED GARDEN ONE KYOTO」企劃，用光雕手法讓京都古蹟流露不同的美麗氣氛。（圖／翻攝NAKED GARDEN ONE KYOTO）

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