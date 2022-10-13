別把天聊死！「5個技巧」教你和人舒服聊天，現在學會還不晚

▲懂得聊天容易拉近彼此間距離。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

聊天看似簡單，其實也有技巧，因為有人就是句點王，每次聊天都很難聊，讓人難以接近，其實懂得聊天不僅能拉近人與人距離，也能你在人際關係上無往不利。

#難過的話題，點到為止

人類的痛苦並不相通，所以千萬別對別人一股腦地傾吐你的痛苦經歷，你想說其實別人不一定想聽，點到為止就好了，相信你也不想當他人的垃圾桶，況且在還沒有那麼熟的時候。

#掌握重點，才不怕冷場

當別人和你聊天，請想盡辦法把話接下去，例如別人問你最近工作如何？你別只是回：「還好」，抓住工作這個關鍵字，可以聊一聊最近工作遇到有趣的事情，順便也能丟問題給對方，這樣一來一往更能認識彼此。

#不想回答的問題，就微笑拒絕

有的朋友抓不好尺度，總愛問一下讓人不舒服的問題，這個時候千萬別臭臉，試著微笑和對方說：這個問題我不知道怎麼回答。這樣的回覆方式不僅能守住底線，也不怕得罪朋友。

#多用「我們」拉近關係

和剛認識的朋友約見面，和「明天要約哪裡」比起，「明天我們要約哪裡」更能輕鬆拉近彼此距離，聽起來更是親切。

#不小心打斷對方，記得提醒他再說一次

三五朋友聊天，你一言我一句，很容易不小心會把朋友的話打斷或是岔開，當你不小心把朋友的話題打斷，請記得和他說：對不起，你剛剛說到哪裡？這句話會讓別人覺得你剛剛並非故意打斷，而且非常在意他。

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