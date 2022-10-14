5種「抗痘食物」幫你養出不長痘好膚質！　粉刺減少還能抗老化

▲吃對食物、補充營養素，有助於改善痘痘肌問題。

編輯／Molly 圖／翻攝unsplash、pexels

每天都很認真卸妝清潔，但痘痘依舊長不停？想改善痘痘肌，除了做好保養、養成健康作息，吃對食物也很重要！快把以下5種能幫助減少痘痘粉刺生成、穩定肌膚的「抗痘食物」記好，平時多吃這些食物補充營養素，幫助改善肌膚出油、代謝等問題，幫你養出不長痘的好膚質的同時，還能抗老、擁有好氣色。

＃青花菜



青花菜不僅富含膳食纖維，營養也很豐富，含有豐富的維生素A、維生素C、β-胡蘿蔔素等抗氧化營養素，可增強皮膚抗氧化能力，幫助皮膚調理油脂，加快代謝、消除粉刺，保護皮膚彈性。

＃番茄



番茄含有豐富的維生素C，能促進膠原蛋白的生成，還富含有強大抗氧化能力的茄紅素，可加速肌膚新陳代謝。

＃菠菜



菠菜含有豐富纖維，能幫助腸道蠕動、改善排便問題，幫助消化，且富含大量抗氧化成分，有助於減少體內自由基，延緩細胞老化，幫助減慢體內外、肌膚的衰老，改善肌膚。

＃胡蘿蔔



胡蘿蔔含有豐富的β-胡蘿蔔素，可在人體內轉化為維生素A，能幫助促進肌膚代謝、加快血液循環，幫助維護肌膚健康、加強肌膚對外的防禦力，使肌膚更光滑細緻、擁有好氣色。

＃南瓜



南瓜不僅有豐富的膳食纖維，還富含維生素C、維生素E、鋅和β-胡蘿蔔素等營養，能幫助能清除體內自由基、控制油脂分泌、減輕皮膚角化，且可促進腸胃蠕動、加快代謝，減少油脂分泌，幫助減少痘痘粉刺生成。

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