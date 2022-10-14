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周杰倫曬111萬愛馬仕巨包　搖滾魅力帥翻

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▲▼ 周杰倫 。（圖／翻攝IG）

▲周杰倫搖滾一下，秀愛馬仕要價1,116,000元的Haut à courroies Rock包。（圖／翻攝jaychou IG）

記者陳雅韻／台北報導

周杰倫近期行在歐洲進行時尚、藝術之旅，先到巴黎欣賞BALENCIAGA 2023春夏大秀，又轉往日內瓦、倫敦等地，欣賞展覽與藝術圈交流，穿搭也相當講究，亮出愛馬仕（Hermès）要價1,116,000元的巨大Haut à courroies Rock皮包襯天王身價，喊「搖滾一下」，被網友一面倒盛讚好帥。

▲▼ 周杰倫 。（圖／翻攝IG）

▲周杰倫擁有的Haut à courroies Rock包以機車夾克為設計靈感。（圖／翻攝jaychou IG）

曾曝光由比利時籍藝術家Jonathan Riss自創品牌JAY AHR改造愛馬仕柏金包成刺繡包的周杰倫，這回改曬愛馬仕受機車夾克啟發的全黑Haut à courroies Rock包，以光滑的Evergrain小牛皮打造，外縫的口袋設計、Chaîne d’ancre錨鍊鍊條與全皮包覆的鎖頭細節，讓整體設計散發著搖滾風格的魅力，被他相中納為收藏。

▲▼ 周杰倫 。（圖／翻攝IG）

▲周杰倫搭私人飛機，搶先穿上BALENCIAGA Spring 23最新的Garde-Robe系列大衣示範機場時尚。（圖／翻攝jaychou IG）

不僅愛拎愛馬仕包，周杰倫與法國品牌BALENCIAGA也緊密合作，他搭私人飛機時示範「機場時尚」，領先全球搶先穿上品牌Spring 23 Garde-Robe系列的羊毛排扣沙漏型西裝大衣，展現巨星風範。而在老婆昆凌面前他就是浪漫情人，他在倫敦Marylebone車站，再現當年在車站買花送另一半的甜蜜橋段，讓昆凌忍不住搞笑留言「是不是我遲到太久，你找點事做」。

▲▼ 周杰倫 。（圖／翻攝IG）

▲周杰倫重遊倫敦Marylebone車站，再現當時在車站買花送昆凌的浪漫橋段。（圖／翻攝jaychou IG）

►周杰倫曬超狂機場穿搭「一身造型領先全球」　把停機坪當伸展台帥炸

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關鍵字：

周杰倫, Hermes, 愛馬仕, BALENCIAGA

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