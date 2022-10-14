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Tod's「黛妃包」全新柔軟皮革、4尺寸回歸！　超模姐妹訂製字母更可愛

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記者鮑璿安 ／台北報導

為經典包款加上新花樣果然魅力難擋，Tod's在 1997年推出的Di Bag過去深受已逝黛安娜王妃喜愛，如今在2022秋冬品牌為該包款推出了獨家訂製服務「My Di Bag」，讓消費者能夠個性化選擇字母與顏色裝點其上，帶來超高辨識度，連超模姐妹花吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）和貝拉哈蒂德（Bella Hadid）都已經拎上！

▲▼Tod`s 。（圖／品牌提供）

▲▼Tod`s 。（圖／品牌提供）

▲▼Tod`s 。（圖／品牌提供）

▲黛妃生前喜愛的Tod's Di Bag，創意總監Walter Chiapponi本季改採手感柔軟的Scorza小牛皮革重新推出 。（圖／品牌提供）

黛安娜王妃時尚品味獨到，被她背火的包款不在少數，像是DIOR 1996年首次推出的Lady Dior手袋、Salvatore Ferragamo的Lady D鍊條包都與她關係密切，而Tod's Di Bag其實也是黛安娜王妃愛用款式，經過創意總監Walter Chiapponi本季將Di Bag改採手感柔軟的Scorza小牛皮革重新推出，令包款完全可摺疊，4尺寸從小到大容量，加上手柄元素非常符合今日的日常生活所需，觸感相當療癒。

▲▼Tod`s 。（圖／品牌提供）

▲▼Tod`s 。（圖／品牌提供）

▲吉吉哈蒂德（左）和貝拉哈蒂德超模姐妹訂製款式 。（圖／品牌提供）

而吉吉哈蒂德和貝拉哈蒂德超模姐妹搶先演繹了「My Di Bag」，拎起飾有「GIGI」、「BELLA」英文名的包款，俏皮感十足。此次個人化的訂製服務，主要針對包身搭配姓名縮寫組成，最多可烙印10個英文字母，下單後則由義大利工坊製作，訂製時程約需3個月，便可擁有一只獨特的專屬Di Bag，在台灣立刻就能夠體驗。

▲▼Tod`s 。（圖／品牌提供）

▲▼Tod`s 。（圖／品牌提供）

▲Tod's橘色Mini Di Bag；Tod's棕色小型Di Bag。（圖／品牌提供）

與此同時，FENDI也帶來了Peekaboo Capsule 限定系列，尺寸多元化，包括中型、小型及手掌般大小的迷你款式，並運用黑色、白色和薄荷綠粒面皮革製成，細節程度不馬虎，搭配鮮明辨識度的撞色 Selleria 車縫線與飾有珍稀皮革提把，在上手時創造吸睛亮點。

▲▼FENDI。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI。（圖／品牌提供）

▲尺寸包括中型、小型及迷你款式。（圖／品牌提供）

關鍵字：

Tod’s, Di Bag, Gigi Hadid, 貝拉哈蒂德, Bella Hadid

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