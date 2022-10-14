《三悅有了新工作》10金句：有些人，喜歡用眼淚和大嗓門來證明自己沒錯





▲陸劇《三悅有了新工作》 金句台詞引發關注。（圖／翻攝自微博三悅有了新工作，以下同）



記者鮑璿安／台北報導

陸劇《三悅有了新工作》講述了陰差陽錯來到殯儀館擔任化妝師的趙三悅（周依然 飾），從新入行時對這份職業懷抱着未知，到感悟生死用心學習遺體化妝的故事，當中不少對於生死的描述都非常深刻，以下金句台詞來看看！

1. 人只有在立遺囑的時候才能明白哪些人更重要。



2. 可能死亡不是什麼都沒有呢，可能是另一種開始，可能什麼也帶不走，但可能總會留下點什麼。



3. 人間不就是個大公園嗎？拿到出生的門票，然後進來逛幾圈，看看山水花草，風啊雲啊太陽啊。



4. 等逛夠了離開，走的時候什麼也帶不走，公園還是那個公園，但逛公園的人，已經換了好幾撥了。



5. 有些人啊，喜歡用眼淚和大嗓門來證明自己沒錯。



6. 能好好說話是因為愛，不能好好說話，是因為太熟悉就忘了邊界。



7. 有件事我一直挺想不明白的，為什麼所有關心你的人，都希望你能找到一份好工作，為什麼不能讓喜歡工作的人工作，喜歡躺平的人躺平。



8. 我們雖然沒給社會帶來所謂的價值，但我們也沒給其他人造成過傷害，做自己不好嗎？不行嗎？



9. 你想做個完美的女兒，不需要，女孩這一路啊，完美往往就是最大的陷阱。



10. 以前都在想，怎麼讓往生者走得漂漂亮亮的，拼命替他們的遺體修飾遮掩，這一次卻要想，怎麼才能讓她受過的傷顯眼一些，讓祭奠她的人看得清清楚楚。

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