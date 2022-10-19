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盤點5款Krystal愛用包　RL簡約時髦、小CK同款無痛入手

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實習記者黃麗頻／綜合報導

南韓女星Krystal（鄭秀晶）日前受邀前往RALPH LAUREN（RL）在加州的23春季大秀，出生於加州的她，也在IG上分享多張遊玩的照片，身為南韓品牌大使，日常搭配自然少不了RL的多項包款；以下盤點5款Krystal的愛用包款，除了RL系列，其他也都超好看！

＃Polo Ralph Lauren Polo ID 可頌包 

▲Krystal。（圖／翻攝自IG@vousmevoyez、品牌提供）

▲ Polo ID可頌包，NT$15,880（圖／翻攝自IG@vousmevoyez、品牌提供）

Polo ID系列靈感取自於馬鞍的精緻曲線及功能細節，其中「可頌包」外觀以雙隔層馬鞍型輪廓作為設計，內襯則以輕盈的義大利絨面革（Suede）製作，而肩帶上的鎖扣連在一起，包包外型就能從半月形變成「可頌」的樣子，不僅造型可愛時髦，又超百搭，難怪Krystal會愛不釋手。

＃Polo Ralph Lauren Polo ID 肩背包 

▲Krystal。（圖／翻攝自IG@vousmevoyez、品牌提供）

▲ Polo ID 肩背包，£ 749（約NT$27,074）（圖／翻攝自IG@vousmevoyez）

近日越來越多品牌推出大尺寸的包款，Polo ID系列的肩背包，設計靈感同樣來自馬鞍的造型，內裡使用麂皮材質，讓整體看起來溫和柔軟，外觀猶如「幸運餅乾」；而可調節的寬肩背帶，不僅能當作斜背來使用，還能拎在手上，呈現隨興不羈的時尚風格，是不是超適合Krystal！

＃CHARLES & KEITH Koa 方釦肩背包 

▲Krystal小CK春夏廣告。（圖／品牌提供）

▲ Koa 方釦肩背包，NT$2,590（圖／品牌提供）

身兼CHARLES & KEITH（小CK）的全球品牌大使，Krystal的日常搭配當然也少不了該品牌的包包！跟著Krystal首張畫報一起亮相的Koa方釦肩背包，以糖果色系襯托出滿滿春意，簡約復古的設計，不僅能展現其優雅，還能化身為青春俏皮的女孩，與Krystal的日常穿搭公式不謀而合。

＃CHARLES & KEITH Gabine 菱格馬鞍包 

▲Krystal。（圖／翻攝自IG@vousmevoyez、品牌提供）

▲ Gabine 菱格馬鞍包，NT$2,490（圖／翻攝自IG@vousmevoyez）

Gabine系列包款一直是小CK經典不敗之作，將經典半圓馬鞍包換上菱格紋外衣，為整體造型增添亮點，延續D型釦的優雅特質和細緻講究的車縫線，散發出與生俱來的精緻，輕鬆打造無與倫比的完美造型，像Krystal這樣簡單搭配就超級時尚。

＃BĀMBA Swim Tropicana Slouch Bag 

▲Krystal。（圖／翻攝自IG@vousmevoyez、品牌提供）

▲Tropicana Slouch Bag，USD$99（約NT$3,155）（圖／翻攝自IG@vousmevoyez、BĀMBA官網）

來自澳洲比基尼品牌的「Bamba Swim」，其宗旨為「Less is More」，靈感來自於80年代女性的解放主義，Krystal同款的復古沙灘包，以鵝黃色顏色為基底，點綴上黑藍色的朱槿印花，呈現出滿滿的夏日風情，活潑又俏皮背起來超級可愛。

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關鍵字：

Krystal, 鄭秀晶, RalphLauren, RL, 小CK, BĀMBA, Krystal同款

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