fb ig video ETtoday search mobile

宜蘭綠舞飯店1泊2食14298元→7488元　送浴衣體驗，比飛日本更超值

>

文／C編

宜蘭好山好水，是個休假放鬆的好地方，「Her森森」推出「宜蘭綠舞觀光飯店雙人玥山景客房1泊2食」，原價14298元、特價7488元，擁有絕美的日式庭院，去宜蘭就像是到日本度假，還可以泡湯、游泳，在裡面就可以玩上一整天，當然超享受。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲宜蘭,綠舞觀光飯店,綠舞,日式,出國,Her森森,。（圖／HER森森）

▲宜蘭綠舞觀光飯店雙人玥山景客房1泊2食，原價14298元、特價7488元，點我購買

宜蘭綠舞觀光飯店位於五結鄉，在蘭陽平原的交界處，鄰近蘭陽溪、宜蘭河與冬山河，還可以遠望龜山島的海景，是全台唯一日式庭園主題飯店，同時有蝶舞咖啡廳、舞日式料理等餐廳可以選擇，想吃什麼應有盡有。

不只是地點好、風景佳，館內的設施更是相當多元，喜歡泡湯的人可以前往風呂浴場，還有絕美的戶外景觀泳池，光是景色就有如出國度假，不下水游泳也能夠美照拍好拍滿，當然還有KTV包廂、跳跳床、奇幻森林等設施可以體驗，活動多到不行，僅入住就有超多東西可以玩。

在客房的部分，是提供了絕美的山景雙人房，大片落地窗可以遠眺台灣的極致山景，真的是一種享受，重點是房間非常寬敞，兩人行李很多也夠放，同時房間還附有日式浴池，想在房間裡面放鬆泡個熱水澡，也相當方便。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲宜蘭,綠舞觀光飯店,綠舞,日式,出國,Her森森,。（圖／HER森森）

▲宜蘭綠舞觀光飯店 雙人玥山景客房1泊2食，原價14298元、特價7488元，點我購買

「Her森森」推出「宜蘭綠舞觀光飯店雙人玥山景客房1泊2食」，原價14298元、特價7488元，除了基本住宿跟餐飲，這次方案還提供經典的浴衣體驗跟萌寵餵食，讓你在園區裡面就有玩不完的活動，根本一票玩到底，超級划算。

關鍵字：

宜蘭, 綠舞觀光飯店, 綠舞, 日式, 出國, Her森森

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

郭雪芙毛衣不穿好、大露直角肩辣翻！抹的「皮拉提斯」打造關鍵小臉

郭雪芙毛衣不穿好、大露直角肩辣翻！抹的「皮拉提斯」打造關鍵小臉

Jisoo仙氣妝容Pick這支唇色就對！Jennie草綠色眼影展現前衛個性感

Jisoo仙氣妝容Pick這支唇色就對！Jennie草綠色眼影展現前衛個性感

試・開箱／RMK「爍光眼影」細緻閃耀美到炸！一次20色讓女孩玩瘋

試・開箱／RMK「爍光眼影」細緻閃耀美到炸！一次20色讓女孩玩瘋

洗澡先洗哪個部位？先洗頭的人竟然有文青特質，網友大呼：太準了！ WHY AND 1／2收攤首波特賣日程曝光！　家長手刀衝一波 童裝業績王Why and 1／2明年收攤　百貨：我們也很錯愕 像盆栽或冰淇淋？一張圖測出你「想成為什麼樣的人」　網讚：好準 少吃為妙！營養師點名「10大高熱量食物」，吃臭豆腐不只變胖還水腫 超準心測第一眼看到什麼？ 3秒知道你「近期對現況生活的滿意度」 昆凌見151萬元BOUCHERON粉紅項鍊興奮想要　到法國只看女人忽略男人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面