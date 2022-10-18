宜蘭綠舞飯店1泊2食14298元→7488元　送浴衣體驗，比飛日本更超值

文／C編

宜蘭好山好水，是個休假放鬆的好地方，「Her森森」推出「宜蘭綠舞觀光飯店雙人玥山景客房1泊2食」，原價14298元、特價7488元，擁有絕美的日式庭院，去宜蘭就像是到日本度假，還可以泡湯、游泳，在裡面就可以玩上一整天，當然超享受。

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▲宜蘭綠舞觀光飯店雙人玥山景客房1泊2食，原價14298元、特價7488元，點我購買。



宜蘭綠舞觀光飯店位於五結鄉，在蘭陽平原的交界處，鄰近蘭陽溪、宜蘭河與冬山河，還可以遠望龜山島的海景，是全台唯一日式庭園主題飯店，同時有蝶舞咖啡廳、舞日式料理等餐廳可以選擇，想吃什麼應有盡有。

不只是地點好、風景佳，館內的設施更是相當多元，喜歡泡湯的人可以前往風呂浴場，還有絕美的戶外景觀泳池，光是景色就有如出國度假，不下水游泳也能夠美照拍好拍滿，當然還有KTV包廂、跳跳床、奇幻森林等設施可以體驗，活動多到不行，僅入住就有超多東西可以玩。

在客房的部分，是提供了絕美的山景雙人房，大片落地窗可以遠眺台灣的極致山景，真的是一種享受，重點是房間非常寬敞，兩人行李很多也夠放，同時房間還附有日式浴池，想在房間裡面放鬆泡個熱水澡，也相當方便。

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▲宜蘭綠舞觀光飯店 雙人玥山景客房1泊2食，原價14298元、特價7488元，點我購買。



「Her森森」推出「宜蘭綠舞觀光飯店雙人玥山景客房1泊2食」，原價14298元、特價7488元，除了基本住宿跟餐飲，這次方案還提供經典的浴衣體驗跟萌寵餵食，讓你在園區裡面就有玩不完的活動，根本一票玩到底，超級划算。