凱特王妃香奈兒外套竟是27年古董衣　婆婆黛安娜拒穿藏心碎原因

▲凱特王妃（左）與威爾斯親王威廉一同出席教育慈善組織Coach Core 10周年活動。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

英國威爾斯親王威廉與妻子凱特王妃，昨一同出席教育慈善組織Coach Core成立10周年活動，服裝向來選擇英國設計師品牌或平價品牌的凱特王妃，罕見穿著法國一線精品香奈兒（CHANEL）斜紋軟呢外套搭黑色西裝褲亮相，仔細探究竟然是1995年的款式，是已有27年歷史的古董衣！

▲凱特王妃身穿香奈兒1995年斜紋軟呢外套亮相。（圖／路透社）



這不是凱特王妃第一次穿古董衣亮相，她仍愛穿大學時代擁有的紅色Saint Laurent外套，出訪貝里斯時曾穿過英國古著店Willow Hilson Vintage的50年代珊瑚紅與土耳其藍色印花洋裝，而昨她所穿的是香奈兒1995年滾黑邊的雙排扣藍色斜紋軟呢外套，經典輪廓不受時尚潮流更迭影響，今日看來仍俐落有型。

▲黛安娜王妃的時尚穿搭與慈善形象永存人們心中。（圖／達志影像／美聯社）



不過香奈兒卻是凱特已故婆婆黛安娜王妃的痛，曾是忠實粉絲的她從1996年離婚後就不再穿香奈兒，因為她看到招牌的雙C Logo，就會想到當今英國國王查理三世與王后「Charles和Camilla（查爾斯和卡蜜拉）」外遇帶給她的痛苦，所以當造型師建議她穿上雙C Logo的香奈兒鞋時，她斷然拒絕了。

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