satana後背包甜價3192元！雨傘、水壺都能裝　減壓背帶好舒服

文／C編

想要找一個時髦好看又多功能的後背包，遍尋各大商場卻沒有結果嗎？「Her森森」推出「satana Soldier 心旅行後背包」，原價3800元、特價3192元，超可愛外型搭配上多功能口袋，讓收納變得簡單又輕鬆，後背包的好處除了能空出雙手，雙肩負重讓壓力減輕，總是要帶很多東西出門？後背包是唯一正解。

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▲satana Soldier 心旅行後背包，原價3800元、特價3192元，點我購買。



後背包永遠不過時，而且不分年紀都適合，從上學要帶厚重的書本、上班用的各式電子用品、文件，到出遊的隨身物，或是身為媽媽，要帶孩子的用具、玩具等等，空間足夠又方便的後背包，絕對大勝手提包、側背包等等。

satana推出的後背包是女孩的好選擇，圓弧形輪廓，在左右兩側設計了口袋，可以裝進水壺、手機、折疊傘等小物，拉鍊內裡有分隔夾層可以放進iPad、筆記本、筆電等大物品，前拉鍊袋放進鑰匙、錢包、耳機或是充電線都很實用。

後背包通常會裝進很多的東西，背起來的重量也會比較重，因此這款後背包採用了減壓防滑背帶，讓妳背重物也不會覺得很累，背部還有透氣網袋，避免悶熱不適，達到完美的透氣效果。

「Her森森」推出「satana Soldier 心旅行後背包」，原價3800元、特價3192元，不只是有後背包可以選擇，還有多款斜肩包或是不同色選的後背包可供挑選，換個新包，心情也愉快。

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▲satana Soldier 心旅行後背包－酒漬紅，原價3800元、特價3192元，點我購買。

