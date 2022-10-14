從吃早餐看出你心裡最缺乏的東西！超準心測探究深層內心世界

記者李薇／綜合報導 圖／pexels

心理測驗總是可以利用不同的角度，來探測你內心深處的想法，以下這個心理測驗可以了解你最近覺得最缺乏的東西，很可能是朋友、愛情、金錢或是安全感，很多人測驗過後都覺得超級準，不妨也跟著實測一下吧。

Q：有4種早餐給你選擇，你會想吃哪一種？

1.三明治

2.熱狗堡

3.菠蘿麵包

4.漢堡

1.三明治

選擇三明治的你現在最缺乏的東西就是：安全感，雖然你總是讓人覺得很強大，但是其實你的心裡還是很希望得到他人的讚賞或是誇獎，加上心理長時間的不安感一直存在，你總是用高冷的外表以及強勢的性格面對外在的一切，來隱藏自己內心的狀態。

2.熱狗堡

選擇熱狗堡的你現在缺乏的是：錢跟愛，受到社會的影響，必須面對各種殘酷的現實以及高強度的工作壓力，導致你沒有時間可以好好的放鬆，連感情生活也沒辦法顧及，但其實你是一個聰明的人，能夠很快適應環境的轉變，可以賺到不少的錢財。

3.菠蘿麵包

選擇菠蘿麵包的你在缺乏的是：愛情，一直以來你都把時間精力通通放在工作上，可以說是一個十足的工作狂，在你的認知裡面，就是要有足夠的金錢才能好好談一場戀愛，所以你不斷努力讓自己變得更優秀，但是你必須要把這些投資放到感情之中，愛情才有可能有開花結果的一天。

4.漢堡

選擇漢堡的你缺乏的是：人脈，其實也可以說是朋友，在外面闖蕩的你深知一切的重要性都來自於人脈的開闊度，自己孤身一人在外是成不了什麼大事的，所以你總是不斷地磨練自己，用閒暇的時間去結交一些好友，才能讓自己的財富圈慢慢擴大。

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