萬聖節101從B1玩到89樓！討糖大遊行、全台最高書屋、閃亮霓虹區新登場

▲台北101購物中心推出萬聖節活動。（圖／台北101、義大提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台北101購物中心針對10月小孩最期待的萬聖節，推出一系列相關活動，祭出旗下新網紅101明星熊「歡歡跟樂樂」，還有很101的Damper Baby們，一路陪小朋友們High到萬聖節，不但每周末都有唱跳活動，還規劃全台最高書屋，最新的閃亮霓虹區也將曝光，並在10月底限時3天推出重頭戲「搗蛋明星變裝大遊行」，預計從B1一直討糖到89樓！看來糖果盒要找最大尺寸的才行啦！

台北101剛結束周年慶檔期，馬上切換成萬聖節風格，即起推出一系列相關活動，讓爸爸媽媽買完精品準備帶小孩子來報到，號召代表台北101觀景台及購物中心的風阻尼球Damper Baby以及101明星熊，一起與全家同樂。

萬聖節前起手式便是即起至11月底Damper Baby以及101明星熊在每周六日，下午2點與4點，將現身觀景台雲端秘境花園區，近距離與粉絲們互動玩耍、唱歌跳舞，此外，他們還會不定時出沒在購物中心以及觀景台各處，只要捕捉到穿戴著萬聖節南瓜造型的101吉祥物留下合影紀錄，並完成活動任務，就可得到「101好友禮」。

而近期台北101也與大安東尼餐廳合作，10／15起推出「萬聖節搗蛋大餐套票」，內含兩張大人觀景台門票（最多共可帶4位小朋友）可上觀景台參觀，另有限定萬聖節搗蛋套餐，包括搞怪倫巴底豬腳、魔法奶油培根蛋黃細圓麵以及雲朵冰淇淋等，售價3,500元，並於萬聖節當週10／28至10／30一連三天，由101明星熊與Damper Baby領軍帶隊，從B1一路討糖到89樓觀景台！活動時長1.5小時，每梯次共開放15位大人(每位可帶兩位小朋友)報名，每日限量3梯次，目前該活動已開放預購，售價為1,200元。

台北101表示，從10／20至11／30於89樓台北101觀景台面北側，還會出現限時與格林文化打造的「小怪物們的書屋」，展售來自各國以怪物、怪獸、動物王國等主題的世界繪本與童書，假日也會有故事姊姊繪本故事時間，以及親子手作等相關活動，現場也提供客製化繪本服務。

▲10／20之後觀景台還會出現超應景的書屋喔。（圖／讀者提供）

另配合9月起觀景台每日營業時間調整至晚上9時，101也於南面打造絢麗奔放的「彩虹霓虹區」，並針對上班族顧客推出夜間限定星光票，還有人氣咖啡店kafeD獨家飲品「落日可可」，星光票售價680元，可從即起至11月底周一至周五下午6點至晚上9點期間使用，可至89樓以及101樓，並有落日可可獨家飲品一杯。

位於南台灣的高雄義大Outlet Mall，也在10／16到10／30期間的每周日，推出「搞怪萬聖派對免費瘋玩趣，」活動，前10名早起的排隊寶寶，就有機會免費遊玩「追風奇幻島」、「立體旋轉溜滑梯」或「挖沙咪！歡樂親子館」，且即起到10／31期間，在館內指定萬聖造景拍照上傳就有機會抽中BT21帆布袋。