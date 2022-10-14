《她的私生活》每個人說不出口的祕密　都是能繼續「活著」的理由

文／女子學

人生某個階段喜歡某個人事物，看起來是再稀鬆平常不過的了，但到了更加年長的時刻，「怎麼會喜歡這個，現在的你不適合吧？」、「都這個年紀了，怎麼還會喜歡這個？」種種的質疑開始隨之而來。有時，人們也會用性別去區分，應該喜歡什麼，不應該喜歡什麼，只要你喜歡的「性別不正確」就會被閒言閒語，或是被看以異樣眼光。

《她的私生活》改編自韓國人氣網路小說《姐姐粉絲.com》，朴敏英飾演的成德美是能力出眾的美術館首席策展人，但私底下則是熱衷於追星的迷妹，在與新任館長Ryan Gold（金材昱 飾）相遇後發生了種種意外，而兩人也在過程中逐漸敞開心房，走進彼此的私生活，療癒對方藏於心底的傷痛。

▲她的私生活（圖／《她的私生活》劇照，下同）

在浪漫愛情喜劇外殼下，這部劇也編進了家人間的羈絆、個人隱私等，讓人深度思考的情節，是個幽默又溫暖的故事。

當所愛只能成為祕密的那一刻



為了得到某些東西、機會，或是想保著已有的社會地位，你願意用一部分的自己去交換嗎？劇中成德美（朴敏英 飾）爭取美術館策展人職位時，館長因厭惡自己女兒痴迷追星，而表明入職的員工不可以有任何追星的行為，身為偶像車時安（鄭帝元 飾）站姐的她，當下便鬼使神差地申明自己完全不懂追星，也因此獲得職位。

剛出社會，好不容易有了面試機會，但在得知主考官不喜某些東西時，就算那是自己再喜歡不過的，有時候我們還是會為了得到職位，而選擇性的隱瞞。這樣見不得光的感覺，著實令人難受，明明是自己喜愛的東西，在那一刻卻有了將它拋棄的真實感，有另一部日劇《大叔喜歡可愛小玩意》就深刻地描繪了這樣的心情，難道歐吉桑有少女心真的錯了嗎？無法光明正大講出自己的所愛，是多麼難受的事啊！

每個人有自己面對悲傷的方式

在遇到難以承受的傷痛時，每個人的狀況會有所異，劇中成德美的弟弟在五歲時，因車禍去世，倖存的她為了保護自己，本能的遺忘了這段回憶，也不記得自己曾有個弟弟，而母親則是崩潰不已，再也沒有餘力去面對生活。

雖然父親仍是寡言無異樣，默默背負著無法述說的悲傷，但當他在寺廟撿到一顆石頭，其溫度猶如與五歲兒子牽手一般，便瘋了似的，四處蒐集石頭，就算妻子再不解，還是沉浸於此，也許表面來看這是旁人無法理解的奇怪喜好，但對他來說卻是埋藏悲痛，能繼續「活著」的理由。

每個人都有自己的興趣或偏好，曾幾何時，這些喜愛的東西變成了說不出口的祕密呢？如同《她的私生活》一開始提到的「織毛線是一種興趣、收藏石頭是一種興趣，追星也是一種興趣」，其實只要不影響自己與他人的生活，對某件事癡迷並沒有什麼錯，希望有一天，我們都可以沒有負擔的與人分享所熱愛的人事物。

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