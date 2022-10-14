fb ig video ETtoday search mobile

《她的私生活》每個人說不出口的祕密　都是能繼續「活著」的理由

>

文／女子學

人生某個階段喜歡某個人事物，看起來是再稀鬆平常不過的了，但到了更加年長的時刻，「怎麼會喜歡這個，現在的你不適合吧？」、「都這個年紀了，怎麼還會喜歡這個？」種種的質疑開始隨之而來。有時，人們也會用性別去區分，應該喜歡什麼，不應該喜歡什麼，只要你喜歡的「性別不正確」就會被閒言閒語，或是被看以異樣眼光。

《她的私生活》改編自韓國人氣網路小說《姐姐粉絲.com》，朴敏英飾演的成德美是能力出眾的美術館首席策展人，但私底下則是熱衷於追星的迷妹，在與新任館長Ryan Gold（金材昱 飾）相遇後發生了種種意外，而兩人也在過程中逐漸敞開心房，走進彼此的私生活，療癒對方藏於心底的傷痛。

▲她的私生活（圖／《她的私生活》劇照，下同）

在浪漫愛情喜劇外殼下，這部劇也編進了家人間的羈絆、個人隱私等，讓人深度思考的情節，是個幽默又溫暖的故事。

當所愛只能成為祕密的那一刻

為了得到某些東西、機會，或是想保著已有的社會地位，你願意用一部分的自己去交換嗎？劇中成德美（朴敏英 飾）爭取美術館策展人職位時，館長因厭惡自己女兒痴迷追星，而表明入職的員工不可以有任何追星的行為，身為偶像車時安（鄭帝元 飾）站姐的她，當下便鬼使神差地申明自己完全不懂追星，也因此獲得職位。

剛出社會，好不容易有了面試機會，但在得知主考官不喜某些東西時，就算那是自己再喜歡不過的，有時候我們還是會為了得到職位，而選擇性的隱瞞。這樣見不得光的感覺，著實令人難受，明明是自己喜愛的東西，在那一刻卻有了將它拋棄的真實感，有另一部日劇《大叔喜歡可愛小玩意》就深刻地描繪了這樣的心情，難道歐吉桑有少女心真的錯了嗎？無法光明正大講出自己的所愛，是多麼難受的事啊！

每個人有自己面對悲傷的方式

在遇到難以承受的傷痛時，每個人的狀況會有所異，劇中成德美的弟弟在五歲時，因車禍去世，倖存的她為了保護自己，本能的遺忘了這段回憶，也不記得自己曾有個弟弟，而母親則是崩潰不已，再也沒有餘力去面對生活。

雖然父親仍是寡言無異樣，默默背負著無法述說的悲傷，但當他在寺廟撿到一顆石頭，其溫度猶如與五歲兒子牽手一般，便瘋了似的，四處蒐集石頭，就算妻子再不解，還是沉浸於此，也許表面來看這是旁人無法理解的奇怪喜好，但對他來說卻是埋藏悲痛，能繼續「活著」的理由。

每個人都有自己的興趣或偏好，曾幾何時，這些喜愛的東西變成了說不出口的祕密呢？如同《她的私生活》一開始提到的「織毛線是一種興趣、收藏石頭是一種興趣，追星也是一種興趣」，其實只要不影響自己與他人的生活，對某件事癡迷並沒有什麼錯，希望有一天，我們都可以沒有負擔的與人分享所熱愛的人事物。

延伸閱讀

《我的姐姐》永遠為你留一盞燈：從「黑木華」毒舌又幽默的言談中，學著面對人生無數的煩惱！

西島秀俊、內野聖陽主演。《電影版 昨日的美食》：在日常的菜色佳餚之間，串連大叔們的憨厚愛戀

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/

關鍵字：

女子學, 韓劇, 她的私生活, 興趣, 偏見

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

別再只會綁馬尾了！3種仙女系麻花馬尾辮　看一眼就能立刻上手

別再只會綁馬尾了！3種仙女系麻花馬尾辮　看一眼就能立刻上手

Jennie遇到鏡子就自拍　全身香奈兒行頭、16萬貼身戒曝光

Jennie遇到鏡子就自拍　全身香奈兒行頭、16萬貼身戒曝光

皮膚科醫師破解洗頭5大迷思　洗兩遍頭皮、頭髮更健康

皮膚科醫師破解洗頭5大迷思　洗兩遍頭皮、頭髮更健康

第一眼看到什麼？秒測出你不說但內心「正在後悔的事情」 單身越久越不想委屈自己的3星座！Top 2享受自由，覺得戀愛麻煩多 別把天聊死！「5個技巧」教你和人舒服聊天，現在學會還不晚 Ozone林佳辰回應「小孩事件」　薛仕凌罕留「八字鬍」令人認不出 網瘋傳神準「專屬色光人格」測驗！　12題分析你在朋友眼中的模樣 最懂男人心的三大星座女！TOP1的溫柔陷阱，只要是男人都難以抵擋 星巴克10／6起「連續18天」買一送一　滑手機現賺一杯衝了啦！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面