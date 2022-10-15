「京都賞楓」盲拍都美暈！攝影師私藏8大景點＋技巧大公開

文、圖／Ean

日本開放免簽自由行加上臺灣入境 0+7 正式上路，身邊很多親友都蠢蠢欲動甚至有些手腳快的朋友已在第一時間前往日本旅遊。接下來將迎來盲拍都美的日本楓葉季，根據紅葉最前線預測，大家很感興趣的京都，預測「見頃」將會落在 11 月底到 12 月初進入最佳觀賞期！Ean 很幸運在疫情爆發前的 2019 年底旅遊京都，人品爆發正好遇上紅葉而能在古寺、餐廳與頂級飯店分別賞楓。挑了 8 個讓我印象最深刻的京都賞楓名所做介紹，也分享不同的楓景特色與攝影小技巧，提供給追楓少年少女們的行程規劃參考。

▲在毘沙門堂使用大光圈人像鏡拍攝，呈現秋遊京都的極致夢幻

▲變色秋葉搭配苔痕老石燈，愛京都就是這一味

▲紅葉季一房難求的虹夕諾雅 京都，是帶有神秘感的楓景

1.永觀堂

拍攝日期：2019.12.5

擁有超過千年歷史的永觀堂，自古以來就是京都的賞楓名所，遍植三千株楓樹的永觀堂也被稱為楓葉之后，與稱王的東福寺在秋天各擅其美。永觀堂位於京都左京區，從南禪寺散步過來只要 5 分鐘，懊悔那日抵達此地的時間有些晚，但也幸運能因此遇上一抹正西斜的陽光，為古寺裡的楓紅增加溫暖層次。

Ean 說攝影：當古寺遇上楓紅，真是太有味道，那也正是最京都的特色楓景。除了紅似火的楓樹本身，將寺廟以及石雕適時的融入其中更加分。此外若時間來得較晚，地上已落成一片紅毯，在光影之下亦是很好的拍攝題材。

/ Info. /

永觀堂

地址：京都市左京区永观堂町48

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2.醍醐寺

拍攝日期：2019.11.30

不少曾在春天造訪過醍醐寺的朋友，都只知春櫻繽紛而不知秋楓之盛。建於西元 874 年的醍醐寺被列為世界文化遺產，深秋園子被大自然濃妝艷抹，寺中超過 7 萬 5 千件的國寶都先暫居配角。醍醐寺的弁天堂是此趟最讓我驚艷的賞楓景點，首推！

Ean 說攝影：就像在水邊施放煙火的道理，弁天堂之所以格外動人，在於池畔楓樹變色後，順光下也血染水面，美麗加倍！建議拍攝上不妨以池面水平線做切分，來試試對稱式構圖，細膩同時又可呈現大美。

/ Info. /

醍醐寺

地址：京都市伏見區醍醐東大路町22號

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3.毘沙門堂

拍攝日期：2019.11.30

賞楓，大部分時刻的標準動作是仰望然後微笑，但毘沙門堂很特別，讓大家都專注眼下。這邊最有名的是楓景，一道長長帶坡的紅葉階梯，是非得時間晚些了才能成就的景色。

Ean 說攝影：紅葉階梯很適合拍攝人像，建議可以使用大光圈、焦段在 135mm 或 85mm 的人像鏡，蹲低微仰的角度，藉由淺景深以紅葉階梯為前景，將焦點鎖定在主角身上，同時也把後方的其他遊客給霧化。

/ Info. /

毘沙門堂

地址：京都市山科区安朱稲荷山町18番地

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4.常寂光寺

拍攝日期：2019.12.7

位於嵯峨野小倉山半山腰的常寂光寺，是我在嵐山唯一專程搭船去賞楓的景點。山上葉紅得早，見頃已過，但飽滿的紅橙黃看了仍教人感動滿懷，此外還有翠竹相伴，也算是這裡的特色楓景。

Ean 說攝影：拍攝楓葉，除了滿山遍野與一株株的紅艷黃橙，也可試著拍些小品，留心現地有無一些能帶出氛圍的器物，特寫紅葉一片亦能為觀者帶來悸動。

/ Info. /

常寂光寺

地址：京都市右京区嵯峨小倉山小倉町3

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5.The Sodoh Higashiyama Kyoto

拍攝日期：2019.12.3

改建大正時期末近百年木房的 The Sodoh Higashiyama Kyoto，是一可近觀八坂塔的高級義式餐廳，餐廳舊址是被稱為近代日本畫巨人-竹內栖鳳的宅邸，建於 1929 年。餐後千萬別急著離開，1700 坪庭園會被紅葉、黃銀杏交織成滿園秋色。我經過水塘，忍不住蹲下來，欣賞這似水韶光，雖一點一滴流逝，但當下已感受無比富足。

Ean 說攝影：除了具歷史感的宅邸很有味道，紅楓流淌的池塘水道也是不錯的拍攝題材，當然還有被楓樹簇擁的八坂塔自是代表性的景色。

/ Info. /

The Sodoh Higashiyama Kyoto

地址：京都市東山区八坂上町 東山区八坂通下河原東入八坂上町366

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食記

6.Four Seasons Hotel Kyoto

拍攝日期：2019.12.5

2016 下半年開幕的京都四季酒店，最大特色莫過於是能讓房客或於此用餐客人，在視線中攬入 800 年歷史的日本名園「積翠園」，再奢華不過。我藉用餐機會走入並浸淫其中，烈焰紅楓身在歷史名園裡，彷彿也收斂起張揚，成為精緻一景。

Ean 說攝影：優美庭園絕對是這的拍攝最大重點，儘管楓葉再美、取景上建議還是以大景為主，讓楓紅退居點綴的配角。

/ Info. /

Four Seasons Hotel Kyoto

地址：京都市東山區妙法院前側町445-3

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7.虹夕諾雅 京都

拍攝日期：2019.12.7

從碼頭上船前往水邊私邸「虹夕諾雅 京都」的途中，就進入桂川如夢似幻的秋景裡。若想得到極致的賞楓體驗，入住旅人可選擇季節限定方案，清晨搭乘屋形船欣賞晨光下閃閃發亮的小倉山及嵐山紅葉，一邊享用抹茶及盆景菓子，獨享這靜謐時刻。或者也可參加楓樹下的晨間伸展，紅葉下聽著水流鳥囀，忽然嵐山小火車在對山奔馳而過，互為風景。

Ean 說攝影：虹夕諾雅 京都是改造自擁有百年歷史的富商宅邸，總共只有25個房間，不管從哪個角度看，建築都極有味道，在取景上建議將建築成為畫面中的要素，以絢麗多彩的植物來襯托。另外不妨也抓準時機拍攝從楓紅中穿越而過的嵐山小火車，也是特別一景。

/ Info. /

虹夕諾雅 京都

地址：京都市西京區嵐山元錄山町11-2

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飯店體驗

8.西本願寺

拍攝日期：2019.12.8

這個景點算是同場加映，因為要看的不是紅楓，而是黃澄澄的銀杏葉。位於京都車站附近的西本願寺被列為世界文化遺產，深秋主角當屬御影堂前那棵樹齡超過400年的「逆向巨大銀杏樹」，逆向的意思是一般樹木都是垂直生長，這棵銀杏樹卻是橫向發展，更顯茂盛壯觀。

Ean 說攝影：銀杏葉的鮮黃遇上老寺的灰瓦，這顏色不僅具質感又有別於京都的常見秋色。在此拍攝銀杏葉當然要將數百年的歷史建築一起構圖進去，可以將光圈開大讓西本願寺成為有些模糊但可辨的散景，來襯托古木銀杏之美。

/ Info. /

西本願寺

地址：京都府京都市下京區堀川通花屋町下ル

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