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嬌蘭20款頂級淡香精讓粉絲試到滿足、MFK打卡就送小香必朝聖

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記者李薇／台北報導

買香水通常一定要經過實體的試香，才比較能夠挑選出適合自己的味道，最近有兩間厲害的香水品牌，都推出限定的店面提供完整的試香服務，甚至還有客製化的服務，可以免費換上專屬的香水瓶身設計，身為香迷一定要趕快去朝聖。

＃嬌蘭 藝術沙龍香氛藝廊

▲嬌蘭,Maison Francis Kurkdjian,香水,淡香精,香氛,。（圖／品牌提供）

「百年香水世家」嬌蘭在今年6月剛剛推出全新的藝術沙龍高訂香氛系列，剛開始只能線上購買，沒辦法實體聞香，讓很多香迷都引頸期盼，現在10月終於在台北市信義新光三越A11開設全新的藝廊，一次陳列出多達20款頂級香氛，比起6月亮相的18款再新增了兩支，整個系列更為完整，還有居家擴香瓶、香氛蠟燭等單品，很值得朝聖。

▲嬌蘭,Maison Francis Kurkdjian,香水,淡香精,香氛,。（圖／品牌提供）

藝術沙龍香氛藝廊的開幕，嬌蘭也祭出「客製化服務」，只要購買藝術沙龍高訂香氛系列，就可以免費擁有項飾、綁繩、繩扣的專屬服務，這之前在官網都是需要另外付費的項目，所以特地來朝聖很有必要，另外，還有法式禮盒包裝，可以打造出專屬的頂級香水單品，不管是自己用還是送人，都是心意滿滿。

▲嬌蘭,Maison Francis Kurkdjian,香水,淡香精,香氛,。（圖／品牌提供）

歡慶10月開幕以「White Scent & White Moment」為主題，在10月15日、10月22日兩天，只要穿著白襯衫來藝廊體驗純白大理石為繆思的「靜日沉思淡香精」，前100位就可以免費拿到國際藝術博覽會門票，開幕首月只要是曾就讀藝術領域相關學校學生來店體驗，就可以免費拿針管香水2支、訂製香氛束口袋、香氛卡組，每日限量。

＃Maison Francis Kurkdjian 724淡香精快閃店

▲嬌蘭,Maison Francis Kurkdjian,香水,淡香精,香氛,。（圖／品牌提供）

法國精品香氛Maison Francis Kurkdjian也在台北信義新天地A8館，開設全新快閃店，以2022年的重量級新品「724淡香精」為主題，把紐約城市街景意象：都市藍、水泥灰搬到台北，搭配上藍白相間的斑馬線，營造出活力城市的氛圍，即日起，至櫃上打卡試香即贈送2ml小香乙支，超好康優惠一定要揪好友出發。

▲嬌蘭,Maison Francis Kurkdjian,香水,淡香精,香氛,。（圖／品牌提供）

724淡香精又被譽為是「零負評香水」，香調運用義大利佛手柑、醛，展現出清晨一般的鮮明氣息，明亮、愉悅地開啟嶄新的一天，接著來自埃及的茉莉花原精、香豌豆花和山梅花簇擁而來，就像是讓人置身在白色花園般，被清澈、透明的花香圍繞，最後檀香揉合白麝香讓整體香氣更顯層次，溫暖、療癒。

關鍵字：

嬌蘭, Maison Francis Kurkdjian, 香水, 淡香精, 香氛

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