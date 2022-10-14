林心如、林熙蕾首同框互爆料　姊妹淘聚會「批評老公」！

▲林心如與林熙蕾一同擔任CINDY CHAO The Art Jewel Gallery藝術珠寶典藏館開幕嘉賓。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

揚名國際的台灣珠寶設計師趙心綺一手創立同名品牌CINDY CHAO，集結歐亞團隊於台北晶華酒店打造「微型博物館」CINDY CHAO The Art Jewel Gallery藝術珠寶典藏館，設置全球規模最大的無重力展櫃展示傑作。今邀女星林心如與收藏多件作品的林熙蕾為新店開幕剪綵，兩位姊妹淘首次公開同台，一見面從露營到批評老公都能聊，更互爆對方的料，向來早睡早起的林熙蕾說：「以前約心如吃中餐她都嫌早，現在竟然能跟我一起吃早餐，沒想到有這天！」

▲林心如（左）與林熙蕾首度於公開場合同框，力挺珠寶設計師好友Cindy Chao。（圖／CINDY CHAO提供，以下同）



▲林心如佩戴CINDY CHAO緞帶造型的祖母綠鑽石項鍊。

林心如也不甘示弱，爆料林熙蕾從前是省話一姐，一餐飯可能講不到5句話，結婚後因老公個性活潑，她話也開始變多，「蕾蕾可以當主持人了」。兩人互相見證邁入婚姻後的改變，也了解對方的喜好與個性，若為對方挑一件珠寶，林熙蕾認為林心如單戴一款大寶石戒指即氣勢十足，林心如則讚林熙蕾耳朵到頸部線條特別美，很適合華麗耳環。

▲珠寶設計師Cindy Chao於典藏館設置全球規模最大的無重力展櫃展示傑作。

▲CINDY CHAO The Art Jewel Gallery藝術珠寶典藏館，以四大創新展櫃360度展現珠寶之美。





▲CINDY CHAO 2022 Black Label Masterpiece II大師系列畢卡索夢境耳環。



CINDY CHAO於能360度欣賞珠寶的四大展櫃中，展示三片花苞形的2022 Black Label Masterpiece II大師系列畢卡索夢境耳環，任一角度都展現醉人光芒；重量級之作還有首度採用軌道式鑲嵌的Black Label Masterpiece VIII 大師系列加勒比海盛夏胸針，完美重現芭蕉葉的葉脈紋理，將近400顆上丁方形切割白鑽鑲於葉片之上，主枝幹則以牛角製成； Black Label Masterpiece大師系列春之荳蔻胸針也第一次亮相，主石為約81克拉橢圓蛋面哥倫比亞祖母綠，氣勢非凡。

▲CINDY CHAO 2022 Black Label Masterpiece VIII 大師系列加勒比海盛夏胸針，首次採用軌道式鑲嵌。





▲CINDY CHAO 2022 Black Label Masterpiece大師系列春之荳蔻胸針，主石為約81克拉橢圓蛋面哥倫比亞祖母綠。



台北晶華酒店不僅迎來CINDY CHAO，位於飯店B1精品匯聚的麗晶精品，11月將有重返台灣市場設立分公司的義大利珠寶品牌DAMIANI進駐，開設全台第一間直營旗艦店，將完整呈現Belle Époque美好年代系列、D.Side系列, Margherita瑪格麗塔雛菊系列、Mimosa含羞草系列、Eden伊甸園系列、D.Icon系列與Metropolitan大都會等七個系列珠寶，讓台灣收藏家能親自欣賞義大利金匠精湛的手工與近百年的獨到美學。

▲DAMIANI將於11月進駐麗晶精品，旗下經典的美好年代系列十字架紅寶鑽鍊（左）177,600元，玫瑰金十字架鑽鍊207,300元。（圖／Damiani提供，以下同）

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