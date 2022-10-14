營養師傳授「12款減脂早餐」自由配，雞蛋早上吃更有飽足感





▲營養師教你吃減脂早餐。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

減重要吃得巧又吃得飽，營養師程涵宇分享，吃對早餐可以為一整天奠定美好基礎，吃對食物幫助控制食慾且在午餐前充滿飽足感，就能減少大嗑零食的慾望，她推薦12款健康食物幫助減肥減脂，早餐吃最好，任意組合也不怕吃了會膩。

#雞蛋

營養師程涵宇表示，雞蛋最適合在早上吃，因蛋白質含量高，早上吃能降低食慾，更有研究發現早餐吃雞蛋會顯著增加飽足感，還能減少當天晚上的進食量。

#優格

富含蛋白質，與減少飢餓感、減少大吃，還能避免變胖，建議挑選無糖優格、無糖希臘優格都很好。

#香蕉

營養師指出，香蕉的纖維含量很高，能幫助增加飽足感。建議挑選未成熟的微帶有綠色皮香蕉還含有抗性澱粉，能幫助大吃大喝後的腹部脂肪肉肉堆積。

#莓果

莓果類營養豐富，纖維含量高。草莓、藍莓、黑莓和覆盆子都是好選擇，冷凍莓果能保留營養素也是方便選擇，建議搭配無糖優格一起吃，減重效果更好。

#葡萄柚

葡萄柚熱量低、水分多、纖維豐富，研究證實葡萄柚能幫助減脂、減重，營養師建議葡萄柚可搭配生菜沙拉食用，但她也提醒某些藥物可能會和葡萄柚相互作用，一起食用可先諮詢醫師或藥師。

#奇異果

富含維生素 C、維生素 K 和鉀，高營養密度，好吃而且膳食纖維含量也高。

#奇亞籽

超級食物奇亞籽富含蛋白質和纖維，賣場、網購都好買，研究發現可以幫助減重、降低食慾和穩定血糖。

#燕麥

燕麥熱量低，纖維和蛋白質含量高，有助於減重。營養師提醒，建議挑選原粒的燕麥或燕麥片，避免三合一麥片以免吃進過多熱量及油脂。

#亞麻籽

富含可溶性纖維，已被證明可以增加飽腹感並降低食慾，研究發現，添加亞麻籽的麵包比普通麵包更能抑制食慾並增強飽足感。

#堅果

堅果提供了纖維、蛋白質和有益心臟健康的脂肪的完美平衡，很適合當作早餐，不過要注意堅果熱量高，建議每次限制在28 克就好。

#咖啡

咖啡可以增加新陳代謝和脂肪燃燒。常常喝咖啡也可能有助於控制體重。記得不要添加糖或奶精最佳。

#綠茶

綠茶及兒茶素可以增加脂肪燃燒和燃燒卡路里。營養師建議可以加一點檸檬汁，或者用生薑或薄荷泡茶，美味又健康！

▲（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）

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