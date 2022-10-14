營養師曝「不適合喝牛奶」的5種人　痘痘肌、多囊症小心更嚴重

▲牛奶雖然富含蛋白又能補鈣，但不是每個人都適合喝。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

牛奶在大家的印象中是很健康的食物，富含優質蛋白，又能補鈣，但其實有些人不適合喝牛奶。營養師谷傳玲就指出有5類人群最好別喝牛奶，有的可能會影響肌膚狀況，有的甚至會影響身體健康，一定要多注意。

＃容易長痘、痘痘嚴重者



乳製品容易加重痘痘的原因是，牛奶中的某些胺基酸，像是白胺酸（亮胺酸）、異亮胺酸、纈胺酸、離胺酸等，會促進胰島素的分泌，進而誘導類胰島素生長因子-1（IGF-1）產生，而IGF-1又會促進皮脂分泌，皮脂分泌過多加上毛孔堵塞，就容易引起皮脂排出障礙，痤瘡桿菌就容易滋生，引起痤瘡。

2018年發表在《營養素》（Nutrients）期刊上的文獻彙總分析了乳製品和痤瘡的相關研究，結果顯示在7～30歲的人群中，任何乳製品，包含牛奶、優酪乳和奶酪都跟痤瘡的風險增加有關。這些研究雖然只是說明乳製品跟痤瘡是相關的，並不能說明乳製品是因、長痘痘是果，但容易長痘痘的人還是要謹慎對待，可以試著觀察自己喝牛奶後，痘痘情況是否加重，如果有加重就別喝了。

＃患有多囊性卵巢症候群的女性



患有多囊性卵巢症候群的女生不能喝牛奶，指的是低脂奶，低脂奶會增加雄激素的分泌，而雄激素分泌過多是多囊症的主要診斷指標之一。

已經有研究發現低脂牛奶和多囊之間的相關性，雖然還不是因果關係，但是謹慎起見，多囊症女性別喝低脂、脫脂奶，可以喝全脂奶，這樣還能獲得更多的脂溶性維生素。

＃喝一點奶就腹脹、腹瀉、腹痛的人



這類人群多半有乳糖不耐症，是因為體內缺乏分解乳糖的酶。可以試試少量喝牛奶時，搭配一些碳水，像是麵包、饅頭等，如果還是腸胃不適，最好別喝牛奶了。

建議可以改喝優酪乳，吃優格、奶酪，這些乳製品在發酵的過程中，乳糖會被分解成乳酸；還可以喝零乳糖牛奶，在加工的過程中，乳糖已經被分解成了半乳糖和葡萄糖，乳糖不存在了，也就不會引起乳糖不耐受了。

＃對牛奶蛋白過敏的人



對於這類人而言，進入人體的牛奶蛋白會被免疫系統當成是入侵的病原體，會引發一系列的攻擊行為，使人出現皮疹、紅腫、嘔吐、腹瀉等一系列的症狀。

這在嬰幼兒中是最常見的一種食物過敏，有這種問題的嬰幼兒，往往喝一點牛奶就會出現症狀，只能喝高度水解蛋白配方的奶，或是胺基酸配方的奶。

＃1歲以下的嬰兒



相對於母乳和配方奶粉，牛奶含有高濃度的蛋白和礦物質，會對嬰兒尚未發育完成的腎臟造成壓力和負擔。另外，牛奶裡的鐵含量也不能滿足嬰兒對鐵的需求。

►營養師教「改善經痛」3大飲食重點！黑巧克力、堅果都有用

►自由基太多老得快！營養師曝4種抗氧化食物 抗老還能防疾病

►營養師教「補鐵飲食」6秘訣！吃黑巧克力、維生素C都有用