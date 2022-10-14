fb ig video ETtoday search mobile

營養師曝「不適合喝牛奶」的5種人　痘痘肌、多囊症小心更嚴重

>

▲▼ 營養師曝5種人不適合喝牛奶。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲牛奶雖然富含蛋白又能補鈣，但不是每個人都適合喝。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

牛奶在大家的印象中是很健康的食物，富含優質蛋白，又能補鈣，但其實有些人不適合喝牛奶。營養師谷傳玲就指出有5類人群最好別喝牛奶，有的可能會影響肌膚狀況，有的甚至會影響身體健康，一定要多注意。

▲▼ 營養師曝5種人不適合喝牛奶。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃容易長痘、痘痘嚴重者

乳製品容易加重痘痘的原因是，牛奶中的某些胺基酸，像是白胺酸（亮胺酸）、異亮胺酸、纈胺酸、離胺酸等，會促進胰島素的分泌，進而誘導類胰島素生長因子-1（IGF-1）產生，而IGF-1又會促進皮脂分泌，皮脂分泌過多加上毛孔堵塞，就容易引起皮脂排出障礙，痤瘡桿菌就容易滋生，引起痤瘡。

2018年發表在《營養素》（Nutrients）期刊上的文獻彙總分析了乳製品和痤瘡的相關研究，結果顯示在7～30歲的人群中，任何乳製品，包含牛奶、優酪乳和奶酪都跟痤瘡的風險增加有關。這些研究雖然只是說明乳製品跟痤瘡是相關的，並不能說明乳製品是因、長痘痘是果，但容易長痘痘的人還是要謹慎對待，可以試著觀察自己喝牛奶後，痘痘情況是否加重，如果有加重就別喝了。

＃患有多囊性卵巢症候群的女性

患有多囊性卵巢症候群的女生不能喝牛奶，指的是低脂奶，低脂奶會增加雄激素的分泌，而雄激素分泌過多是多囊症的主要診斷指標之一。

已經有研究發現低脂牛奶和多囊之間的相關性，雖然還不是因果關係，但是謹慎起見，多囊症女性別喝低脂、脫脂奶，可以喝全脂奶，這樣還能獲得更多的脂溶性維生素。

▲▼ 營養師曝5種人不適合喝牛奶。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃喝一點奶就腹脹、腹瀉、腹痛的人

這類人群多半有乳糖不耐症，是因為體內缺乏分解乳糖的酶。可以試試少量喝牛奶時，搭配一些碳水，像是麵包、饅頭等，如果還是腸胃不適，最好別喝牛奶了。

建議可以改喝優酪乳，吃優格、奶酪，這些乳製品在發酵的過程中，乳糖會被分解成乳酸；還可以喝零乳糖牛奶，在加工的過程中，乳糖已經被分解成了半乳糖和葡萄糖，乳糖不存在了，也就不會引起乳糖不耐受了。

＃對牛奶蛋白過敏的人

對於這類人而言，進入人體的牛奶蛋白會被免疫系統當成是入侵的病原體，會引發一系列的攻擊行為，使人出現皮疹、紅腫、嘔吐、腹瀉等一系列的症狀。

這在嬰幼兒中是最常見的一種食物過敏，有這種問題的嬰幼兒，往往喝一點牛奶就會出現症狀，只能喝高度水解蛋白配方的奶，或是胺基酸配方的奶。

▲▼ 營養師曝5種人不適合喝牛奶。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃1歲以下的嬰兒

相對於母乳和配方奶粉，牛奶含有高濃度的蛋白和礦物質，會對嬰兒尚未發育完成的腎臟造成壓力和負擔。另外，牛奶裡的鐵含量也不能滿足嬰兒對鐵的需求。

►營養師教「改善經痛」3大飲食重點！黑巧克力、堅果都有用

►自由基太多老得快！營養師曝4種抗氧化食物　抗老還能防疾病

►營養師教「補鐵飲食」6秘訣！吃黑巧克力、維生素C都有用

關鍵字：

牛奶, 乳製品, 乳糖不耐, 多囊性卵巢症候群, 痘痘, 痤瘡, 粉刺, 營養師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

凱特王妃香奈兒外套竟是27年古董衣　婆婆黛安娜拒穿藏心碎原因

凱特王妃香奈兒外套竟是27年古董衣　婆婆黛安娜拒穿藏心碎原因

別再只會綁馬尾了！3種仙女系麻花馬尾辮　看一眼就能立刻上手

別再只會綁馬尾了！3種仙女系麻花馬尾辮　看一眼就能立刻上手

Jennie遇到鏡子就自拍　全身香奈兒行頭、16萬貼身戒曝光

Jennie遇到鏡子就自拍　全身香奈兒行頭、16萬貼身戒曝光

從吃早餐看出你心裡最缺乏的東西！超準心測探究深層內心世界 單身越久越不想委屈自己的3星座！Top 2享受自由，覺得戀愛麻煩多 Ozone林佳辰回應「小孩事件」　薛仕凌罕留「八字鬍」令人認不出 皮膚科醫師破解洗頭5大迷思　洗兩遍頭皮、頭髮更健康 第一眼看到什麼？秒測出你不說但內心「正在後悔的事情」 網瘋傳神準「專屬色光人格」測驗！　12題分析你在朋友眼中的模樣 最懂男人心的三大星座女！TOP1的溫柔陷阱，只要是男人都難以抵擋

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面