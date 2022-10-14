減重必看！晚餐「5類食物」千萬別吃，隔天體重肯定降

▲加工肉品類多吃無益，更是減重失敗的元兇。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

想要減重達標，晚餐更要慎選，但不吃晚餐容易影響代謝，更可能養成易胖體質，換句話說，晚餐吃對東西很重要，網搜「5類食物」晚上不要吃，第二天體重才不會讓你失望。

#高糖飲食

減重最好能戒糖，若真的戒不了，晚上也絕對不能再吃，因高糖食物會使血液中的糖分過高，因而分泌胰島素來調節血糖水平，同時會促進脂肪合成。

#濃湯類

減重時用水來代替湯最好，真的想喝湯也絕不能喝濃湯，濃湯通常勾芡，熱量超乎想像高，晚上千萬不要胖。

#辛辣食物

重口味或是辛辣食物，通常含有超標的鈉，過多的鈉滯留在體內，容易造成水腫，而辛辣食物也會造成上火、便秘，因此晚餐盡量越清淡口味越好，若吃了重口味食物，建議多喝水分

#加工肉品類

火腿、培根、香腸等地含鹽量高，晚上食用容易讓水分滯留體內，且這類食物通常含有酪氨酸，會讓人體產生快樂多巴胺，過度提振精神，容易影響夜間睡眠質量。

#提神類飲料

減重和睡眠息息相關，晚上最好別再碰咖啡、濃茶和碳酸飲料，這樣容易讓大腦處於興奮狀態，晚上沒睡好，影響夜間分泌瘦體素，讓人很難瘦下來。

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