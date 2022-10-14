AKIRA大秀中文「當爸爸很開心」　想送HUBLOT聯名錶給兒子　

記者鮑璿安／台北報導

日本「放浪兄弟」（EXILE）成員黑澤良平（AKIRA）與妻子林志玲今年（2022年）除夕迎來一子，日前一家三口甜蜜返台。AKIRA今（14日）出席HUBLOT（宇舶）全新Square Bang Unico系列上市記者會，他親切大秀中文表示：「當爸爸很開心，不會累。」也透露了為人父後的時間分配有了變化，更珍惜和家人在一起的時間 。

▲AKIRA品牌大使身份展現Square Bang Unico 系列腕錶。（圖／記者林敬旻攝）

AKIRA此次來台出席品牌記者會，其實是林志玲牽線促成，他以品牌大使身份展現Square Bang Unico 系列腕錶，回憶起第一次了解到品牌，AKIRA說：「其實是因為我喜歡看足球賽，恰好HUBLOT就是贊助商，後來透過時尚媒體介紹更加深入了解。」而品牌最吸引他的地方，是選擇特別的材質製作手錶 ，堅固持久的材質，很酷的同時卻兼具優雅，他大讚，「連女款鑽錶設計感也很好，細膩獨特。」也因AKIRA出生年份與HUBLOT很接近，雙方都邁入了不惑之年，因此更有共同點。

▲AKIRA透露目前時間會以家庭會主。（圖／記者林敬旻攝）

被問到想挑選什麼樣的手錶送給妻子？AKIRA回應，「當然有看到適合夫人的手錶，像是帶鑽款式，但還是希望買一隻關於足球聯名的款式送給小孩，有紀念價值。」而如今多了人夫與人父身份，關於時間安排上有何變化？他說：「以前安排時間自己為主，現在安排時間會以家庭為主，結婚後有了小孩，每一分鐘都在學習，如何尊重家人，珍惜和家人在一起的時間 。」他也特別感謝妻子林志玲，在他忙碌時仍把家庭照顧得很好。

AKIRA將台灣視為第二故鄉，他還說自己很愛台灣的天氣與空氣，給人一種放鬆的感覺，透露自己一來台就直奔知名藥膳雞湯店「運鈍根湯」，也希望今後有更多機會在台灣工作，陪家人做想做的事情。據了解，林志玲將在20日出席代言了長達16年的製錶品牌浪琴表190周年活動，還會出席派對表演，兩人在台的工作規劃都不間斷。

▲Square Bang Unico系列皇金款 。（圖／品牌提供）

品牌此次打造方形Square Bang Unico系列腕錶，以42毫米錶徑搭載自製UNICO飛返計時機芯，1百米防水功能，鏤空面盤多層次錶殼，並以專利One Click 單鍵快拆錶帶裝置，配備立體方形鉚釘橡膠錶帶。目前共有皇金、鈦金屬、黑陶瓷圈搭配皇金或鈦金屬，以及限量All Black 黑陶瓷圈共五種材質。