LIFE・經典／義大利米蘭「知識之樹」圖書館　以超現實打造次世代閱讀空間

▲米蘭知識之樹圖書館。（圖／翻攝noa.network官網）

記者蔡惠如／綜合報導

你對圖書館的想像是什麼？近年來許多地方圖書館被賦予新的面貌，不僅只是閱讀，還另外結合藝文與各地居民休憩的全新場域，然而著名的建築事務所noa*，近期針對義大利米蘭當地發表的圖書館構想，以超現實的概念打造地球上的伊甸園，也引發建築界不少討論，「知識之樹」將成為探索未知的次世代圖書館建築。

位於意大利米蘭的維多利亞門公園正在啟動新的想法，由建築事務所noa*提出的世界之樹圖書館，在公園內可能會出現一座漂浮般的建築，從遠方望去它就像個海市蜃樓，該建築以圓形、椎體與帶狀的曲線作為架構，很難用一般的建築形容詞去定義它是怎樣的建築物。

世界之樹圖書館共有9層樓，主層的第一層由蜿蜒的長廊構成，它流暢的與公園的空間結合，無障礙的設計讓所有人都能沈浸在自然之中，那是一條林蔭大道，也是人類知識的第一課-大自然，人們可以在這樣的氛圍下尋求平靜，享受樹蔭與新鮮空氣。

而世界之樹圖書館的設計概念來自伊甸園，再穿過了平靜的樹林後，就會看到代表善惡知識之樹的錐形建築，noa*的設計團隊表示，夏娃吃了知識樹上的禁果，是第一個脫離動物的人，在做事中獲得了意識和意向性。當夏娃對未知的釋義產生興趣時，圖書館找到了它們存在的理由。這樣的設計融合了刺激、尋求知識的元素，它是一個引發創意的建築，人們在此釋放思想、獲取新知。

另外一個最迷人的空間，就是在頂端的環形建築，是一個可容納200人的圓形書房，可以360度俯瞰米蘭城市，圖書館所有的樓層都有對外的出口，唯獨圓形書房需從以透明玻璃搭建的書籍塔內部電梯進入，也象徵閱讀後開啟知識，將打開另一個新視野。

這樣的規劃讓知識之樹圖書館擁有超現實的外觀，發想卻來自古老的經典，在今日我們還在著重圖書館可以變成什麼樣的空間時，也許能考慮建築本身就能述說一個故事，或是表現一種態度與思考。