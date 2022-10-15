fb ig video ETtoday search mobile

LIFE・經典／義大利米蘭「知識之樹」圖書館　以超現實打造次世代閱讀空間

>

▲米蘭知識之樹圖書館。（圖／翻攝noa.network官網）

▲米蘭知識之樹圖書館。（圖／翻攝noa.network官網）

記者蔡惠如／綜合報導

你對圖書館的想像是什麼？近年來許多地方圖書館被賦予新的面貌，不僅只是閱讀，還另外結合藝文與各地居民休憩的全新場域，然而著名的建築事務所noa*，近期針對義大利米蘭當地發表的圖書館構想，以超現實的概念打造地球上的伊甸園，也引發建築界不少討論，「知識之樹」將成為探索未知的次世代圖書館建築。

位於意大利米蘭的維多利亞門公園正在啟動新的想法，由建築事務所noa*提出的世界之樹圖書館，在公園內可能會出現一座漂浮般的建築，從遠方望去它就像個海市蜃樓，該建築以圓形、椎體與帶狀的曲線作為架構，很難用一般的建築形容詞去定義它是怎樣的建築物。

▲米蘭知識之樹圖書館。（圖／翻攝noa.network官網）

世界之樹圖書館共有9層樓，主層的第一層由蜿蜒的長廊構成，它流暢的與公園的空間結合，無障礙的設計讓所有人都能沈浸在自然之中，那是一條林蔭大道，也是人類知識的第一課-大自然，人們可以在這樣的氛圍下尋求平靜，享受樹蔭與新鮮空氣。

▲米蘭知識之樹圖書館。（圖／翻攝noa.network官網）

而世界之樹圖書館的設計概念來自伊甸園，再穿過了平靜的樹林後，就會看到代表善惡知識之樹的錐形建築，noa*的設計團隊表示，夏娃吃了知識樹上的禁果，是第一個脫離動物的人，在做事中獲得了意識和意向性。當夏娃對未知的釋義產生興趣時，圖書館找到了它們存在的理由。這樣的設計融合了刺激、尋求知識的元素，它是一個引發創意的建築，人們在此釋放思想、獲取新知。

▲米蘭知識之樹圖書館。（圖／翻攝noa.network官網）

另外一個最迷人的空間，就是在頂端的環形建築，是一個可容納200人的圓形書房，可以360度俯瞰米蘭城市，圖書館所有的樓層都有對外的出口，唯獨圓形書房需從以透明玻璃搭建的書籍塔內部電梯進入，也象徵閱讀後開啟知識，將打開另一個新視野。

▲米蘭知識之樹圖書館。（圖／翻攝noa.network官網）

這樣的規劃讓知識之樹圖書館擁有超現實的外觀，發想卻來自古老的經典，在今日我們還在著重圖書館可以變成什麼樣的空間時，也許能考慮建築本身就能述說一個故事，或是表現一種態度與思考。

▲米蘭知識之樹圖書館。（圖／翻攝noa.network官網）

▲米蘭知識之樹圖書館。（圖／翻攝noa.network官網）

關鍵字：

LIFE, 經典, 建築, 知識之樹, 圖書館

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

凱特王妃香奈兒外套竟是27年古董衣　婆婆黛安娜拒穿藏心碎原因

凱特王妃香奈兒外套竟是27年古董衣　婆婆黛安娜拒穿藏心碎原因

「日本第一美魔女」54歲肌膚比大學生還好！每日必做「凍齡刮痧」

「日本第一美魔女」54歲肌膚比大學生還好！每日必做「凍齡刮痧」

別再只會綁馬尾了！3種仙女系麻花馬尾辮　看一眼就能立刻上手

別再只會綁馬尾了！3種仙女系麻花馬尾辮　看一眼就能立刻上手

從吃早餐看出你心裡最缺乏的東西！超準心測探究深層內心世界 Ozone林佳辰回應「小孩事件」　薛仕凌罕留「八字鬍」令人認不出 覺得沒機會？不夠喜歡？男生在感情上「不主動」的5個真相 Jennie遇到鏡子就自拍　全身香奈兒行頭、16萬貼身戒曝光 周杰倫曬111萬愛馬仕巨包　搖滾魅力帥翻 關穎1665萬蛇珠寶閃爆婚宴　差點搶走閨蜜新娘風頭 最愛一個人旅行的星座Top 3！冠軍有旅伴就會分心，獨處才能享受

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面