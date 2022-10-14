趙岱新被求婚後首露面挺臺北時裝週　遭黃子佼催生「鬆口有計劃」

記者鮑璿安／台北報導

「2022臺北時裝週SS23」今（14日）舉辦《遇見：原住民族人間國寶跨界時尚》開幕秀，主題圍繞原住民族「人間國寶」與五位時尚設計師的跨界合作，包括藝人黃子佼、趙岱新、炎亞綸等人都來力挺看秀，而趙岱新才剛被小天王周興哲求婚成功，這次是首次公開露面受訪，她難掩幸福心情，更還原當下感受「我有哭」。

▲黃子佼（右）、趙岱新。（圖／記者湯興漢攝）

趙岱新今穿著台灣設計師品牌Yentity亮相，衣著融合都市風格與女性化元素的荷葉邊設計，尤其是剛柔並濟的風格讓趙岱新非常喜歡，隨後立刻被問到成為新嫁娘的感受？她喜悅表示：「感動又開心！當時我有哭啊，因為沒有料到這件事會在那時發生，很意外。」當然也免不了被好友黃子佼以過來人身份「催生」，而趙岱新也大方回應，這是應該要的，有計劃要生。此外，黃子佼還給了趙岱新新婚「經驗談」，他說：「兩個人是最相愛的，但也可能是說話最難聽的，這時候另一半就要有高EQ。」

▲黃子佼穿著品牌Be Homme，用以風、火、山、林印花視覺創作的服裝 。（圖／記者湯興漢攝）

話題回到臺北時裝週，黃子佼穿著品牌Be Homme，用以風、火、山、林印花視覺創作的服裝，他大讚，「不斷拼接、錯位，要仔細欣賞才會發現巧思。」黃子佼全家都力挺台灣設計師，趁機預告妻子孟耿如也將在明日為Be Homme登台走秀。

▲炎亞綸穿著主打永續時尚的丹寧原創品牌Story Wear 。（圖／記者湯興漢攝）

炎亞綸穿著主打永續時尚的丹寧原創品牌Story Wear ，由於妹妹吳旻霈就是服裝設計師，因此他格外支持時尚展業，除了支持永續外，特別欣賞設計師陳季敏，他提到：「因為陳季敏其實是我妹妹的老闆，品牌從原本設計女裝，到現在終於想到男性粉絲，這次有試穿了一件男裝大衣覺得很適合，期待未來繼續造福男性。」

此次大秀彰顯多元文化交流，包括「賽德克族藝師張鳳英×設計師趙之逸」、「噶瑪蘭族藝師嚴玉英×設計師陳劭彥」、「排灣族藝師許春美×設計師簡國彥」、「排灣族藝師陳利友妹×設計師周裕穎」、「泰雅族藝師尤瑪．達陸×設計師蘇家紘」的精彩設計都一一呈現在伸展台上，搭配上金曲歌后阿爆（阿仍仍）親手譜曲秀場音樂，知名VR創作團隊Funique VR打造奇幻秀場影像，共同寫下全新篇章。