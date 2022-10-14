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關穎1665萬蛇珠寶閃爆婚宴　差點搶走閨蜜新娘風頭

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▲▼ 關穎 。（圖／翻攝IG）

▲關穎（左）盛裝出席香蜜拉的婚禮。（圖／翻攝kwanterri IG）

記者陳雅韻／台北報導

藝天王胡瓜乾女兒Samira香蜜拉與鑽石商「Alex」吳國彰11日舉辦婚宴，現場星光熠熠，準金鐘視后楊謹華與小禎擔任伴娘，新娘的名媛姊妹淘們如陳妍嵐、蔡依倫、林牧潔、關穎等也各個盛裝出席，當中身穿黑色蛋糕裙禮服的關穎行頭驚人，從項鍊、手環到戒指全出自寶格麗（BVLGARI）著名的Serpenti系列，總價高達1665萬元，差點搶走閨蜜新娘風采。

▲▼ 關穎 。（圖／翻攝IG）

▲關穎佩戴寶格麗Serpenti系列頂級組母綠鑽石項鍊13,000,000元，手環2,139,000元，戒指1,511,000元。（圖／翻攝kwanterri IG）

關穎曾是寶格麗高級珠寶展的嘉賓，也是品牌的超級VIP，她曾表示：「如果能力範圍許可，我當然選大件作品。」意思是主石要大、要頂級，且設計要符合她有點調皮的個性，Serpenti蛇形珠寶成功擄獲她的芳心，選戴要價1300萬元、纏繞多圈的Serpenti祖母綠鑽石蛇形項鍊，以及繞雙圈的蛇形手環與鑽戒，閃亮出席好友香蜜拉的婚宴。

▲▼ 關穎 。（圖／翻攝IG）

▲關穎也收藏卡地亞美洲豹珠寶，曾戴過姿態慵懶的美洲豹鑽戒。（圖／翻攝kwanterri IG）

另一深受關穎喜愛的動物珠寶為卡地亞（Cartier）經典的美洲豹系列，姿態各異的美洲豹作品各有特色，她珍藏霸氣的豹頭戒，也擁有姿態慵懶、恰好趴在指間的美洲豹鑽戒，連點綴豹紋斑點的金錶也沒錯過，款款走入她的日常，成為她穿搭最醒目的配件。

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關鍵字：

關穎, BVLGARI, 寶格麗, Cartier, 卡地亞

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