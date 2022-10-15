「日本第一美魔女」54歲肌膚比大學生還好！每日必做「凍齡刮痧」

▲水谷雅子超凍齡狀態，被讚像大學生。

記者／張毓容 圖／翻攝水谷雅子IG、小紅書

被日本網友譽為「不老仙妻」、「第一美魔女」的水谷雅子是日本超紅保養達人，今年54歲的她肌膚依舊細緻透亮，甚至比許多大學生還好，每次分享凍齡保養秘訣都會在網路爆紅，連年輕女孩都在學。她就曾就在網上分享了自己每日必做的「刮痧美容法」，引發小紅書網友瘋傳收藏，快一起來學學。

▲她曾在採訪中透露自己每天都會做臉部刮痧按摩。

水谷雅子表示，平時她很愛用美容儀和精油，可以幫助提拉緊緻和改善細紋，除此之外，自己非常在意淋巴毒素積聚問題，所以她每天都會做臉部刮痧按摩，幫助促進循環代謝、消除水腫和緊緻提拉臉部肌膚，尤其在早晨化妝前刮痧能有助於消除面部浮腫，還能幫助改善眼周的色素沈澱和唇周細紋、法令紋等問題。

她也提醒刮痧前要塗抹美容按摩油或精華幫助潤滑肌膚，此外，她經常會一邊使用蒸臉儀器蒸臉，一邊刮痧，而刮痧手法大致會有以下8個部分。

1.額頭



用刮痧板點按兩眉間的印堂穴（曲眉穴），接著由眉上為起點，由下往上按壓並重複3次。

2.眼部



以內眼角為起點輕輕點按，分別從上眼眶和下眼眶兩個位置向外眼角刮拭，每個方向刮3次。

3.臉頰



輕輕點案鼻翼兩側，順著臉頰刮向耳朵處。

4.耳朵



輕輕按壓鬢角後，耳根的部位，並且向下刮。

5.唇部



從下巴的中央處開始，順著唇形輪廓刮向耳朵，並且繞向耳朵後方。

6.臉部輪廓



用刮痧板上的凹陷處抵住下巴，順著臉部輪廓刮向鬢角處。

7.頸部



從下顎輪廓線處開始，由上往下刮痧。

8.鎖骨



鎖骨的部分由內向外刮，並要有意識的從下向上提拉，建議可換用滾輪會比較容易按摩。

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