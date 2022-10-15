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「翹臀珍」性感造型敵不過史特龍離婚八卦　摟老婆看秀宣告復合　

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▲▼Ralph Lauren show 。（圖／翻攝IG）

▲珍妮佛羅培茲身穿低胸Ralph Lauren裝與老公班艾佛列克牽手看秀。（圖／翻攝poloralphlauren IG）

記者陳雅韻／綜合報導

美國設計師品牌Ralph Lauren昨首度於洛杉磯舉辦2023春夏大秀，現場好萊塢一線巨星雲集，今年夏天披著Rlaph Lauren白紗出閣的「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）身穿低胸裝，牽著老公班艾佛列克（Ben Affleck）甜蜜亮相，未料風頭全被76歲動作巨星席維斯史特龍（Sylvester Stallone）蓋過，因為他竟摟著鬧離婚的老婆珍妮佛弗萊文（Jennifer flavin）現身，證實解除婚姻危機。

▲▼ 史特龍 。（圖／達志影像/美聯社）

▲鬧婚變的席維斯史特龍（右）竟摟著老婆珍妮佛弗萊文現身，宣告復合成功。（圖／美聯社）

▲▼Ralph Lauren show 。（圖／翻攝IG）

▲莉莉柯林斯（左）與導演老公查理麥克道維爾連袂出席Ralph Lauren大秀。（圖／翻攝lilyjcollins IG）

珍妮佛弗萊文今年8月大動作「休夫」，向法院訴請離婚，並要求法院查明史特龍隱瞞的資產，離婚程序鬧得眾所皆知，但不到兩個月，史特龍成功挽回老婆，昨一同出席Ralph Lauren大秀，宣告復合；而向來喜歡在IG分享幸福日常的女星莉莉柯林斯（Lily Collins），也勾著導演老公查理麥克道維爾看秀，成雙成對的名人夫妻檔成為全場焦點。

▲▼Ralph Lauren show 。（圖／翻攝IG）

▲設計師Ralph Lauren與老婆、他的繆思女神Ricky Lauren首度在洛杉磯舉辦服裝秀。（圖／翻攝poloralphlauren IG）

▲▼Ralph Lauren show 。（圖／翻攝IG）

▲南韓女星Krystal也是Ralph Lauren大秀與晚宴的座上賓。（圖／翻攝vousmevoyez IG）

南韓女星Krystal（鄭秀晶）則以品牌大使身分出席，她連換兩套黑裝欣賞服裝秀與參加晚宴，盡情享受加州閒適、度假氛圍。美國品牌在時尚圈深受追捧，Coach即是都會女性實用包款首選，連看遍名牌精品的珍妮佛羅培茲也被吸引，已連續多年擔任代言人，上陣示範最新包款。

▲▼Ralph Lauren show 。（圖／翻攝IG）

▲▼Ralph Lauren show 。（圖／翻攝IG）

▲Ralph Lauren 2023春夏系列洋溢青春氣息。（圖／翻攝poloralphlauren IG）

▲▼Ralph Lauren show 。（圖／翻攝IG）

▲珍妮佛羅培茲是美國品牌Coach代言人。（圖／翻攝jlo IG）

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關鍵字：

Ralph Lauren, 珍妮佛羅培茲, 席維斯史特龍, 莉莉柯林斯, Coach

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