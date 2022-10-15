蘇富比端8枚逾22億藍鑽吸睛　佳士得拍賣史上最大梨形粉鑽坐鎮

▲蘇富比將陸續拍賣De Beers一組8枚非凡藍鑽，總值逾2,238,000,000元。（圖／蘇富比提供）

記者陳雅韻／台北報導

國際拍賣行蘇富比（Sotheby’s）繼4月15.10 克拉階梯式切割的艷彩藍鑽「De Beers 戴比爾斯浩宇之藍」創下約台幣1,838,390,000元（5,750萬美元）的歷史天價後，趁勝追擊，再與天然鑽石商龍頭De Beers合作，發表一組8枚總值超過2,238,000,000元（7,000萬美元）的非凡藍鑽（The De Beers Exceptional Blue Collection），將在今年至明年的日內瓦、紐約及香港「瑰麗珠寶」專場進行拍賣，鎖定超級富豪。

2020年11月De Beers與鑽石商Diacore從南非庫利南鑽礦（Cullinan Mine）購入5枚共重達85.62克拉的藍鑽原石，由於藍鑽結晶獨特，切割難度比其他鑽石更具挑戰性，耗費兩年，終於切割打磨成一系列切車工與大小各異的8枚藍鑽，包括1.22克拉的橢圓形明亮式切割至11.29克拉方形階梯式切割藍鑽，當中4枚為彩鑽色調中最高等級「艷彩」。

▲佳士得11月8日將於日內瓦拍賣拍場上最大的18.18克拉梨形切割Fancy Vivid粉紅鑽，估價約799,300,000元起。（圖／佳士得提供）

除了珍罕的藍鑽，粉紅鑽也深受藏家喜愛，佳士得（Christie’s）將於11月8日的日內瓦拍賣會，呈獻拍賣史上最大的梨形切割Fancy Vivid（鮮彩）粉紅鑽「The Fortune Pink」，重達18.18克拉，估價約799,300,000元起，將於22日香港佳士得秋拍台北預覽會展出，台灣收藏家將能一睹其迷人風采。

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