骷髏錶的眼睛會轉！　Swatch萬聖節搞怪嚇人

▲Swatch Halloween Capsule萬聖節特別系列怪奇萬聖節腕錶，3,950元。（圖／Swatch提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

月底登場的萬聖節，少不了變裝或運用應景元素裝飾一下，Swatch特別推出Halloween Capsule萬聖節特別系列怪奇萬聖節腕錶，南瓜橘色面盤呈現瞪大眼的陰森骷髏頭圖案，有趣的是錶款搭配日曆輪顯示，因此隨著日子推移骷髏的眼睛也會跟著轉動，由紅眼轉綠或呈現詭異的空洞模樣。

▲Swatch怪奇萬聖節腕錶面盤呈現陰森骷顱。





▲可訂製專屬錶款的Swatch X You也推出萬聖節主題圖案。

Swatch怪奇萬聖節腕錶以品牌獨家的BIOCERAMIC生物陶瓷打造而成，黑色錶殼、錶帶與橘色骷髏頭面盤形成強烈對比，外包裝也延伸此骷髏圖案，而提供訂製服務的Swatch X You，也發表萬聖節主題圖案供創作專屬錶款；此外，瑞士童錶品牌Flik Flak，創作Wizarmazing 魔法巫師手錶應景，錶帶裝飾巫師和貓頭鷹圖展現奇幻風格，最令家長安心的是腕錶材質安全，且可在40°C的水溫下以洗衣機清洗，省去清潔時間。



▲瑞士兒童錶Flik Flak推出Wizarmazing魔法巫師手錶，1,250元。

法國精品髮飾亞歷山卓（Alexandre de Paris）每年限定發售的萬聖節髮飾，今年推出帶著邪惡微笑的南瓜、展翅的蝙蝠、神秘的貓咪、成群小精靈圖案等4款造型，流露暗黑又帶著俏皮的氣息， 分別有豆扣夾、仕女夾、抓夾、髮圈款式，為萬聖節變裝造型增添亮點。

▲模特兒別上亞歷山卓紫色小南瓜豆扣夾，2,700元。（圖／亞歷山卓提供，以下同）





▲亞歷山卓小精靈仕女夾6公分款（左）3,200元，黑色小蝙蝠豆扣夾2,700元。

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