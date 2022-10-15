融雪美景躍上Grand Seiko白鋼錶　好消息沒限量

▲Grand Seiko 44GS首款非限量白鋼材質錶款SLGH013，比一般鏽鋼錶更加堅硬及耐腐蝕，275,000元。（圖／Grand Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Seiko集團旗下高級錶品牌Grand Seiko今年慶祝經典錶款44GS問世55周年，推出一系列紀念款式，巧妙結合日本自然風情，讓錶迷能將四季戴上手，最新作品為融雪主題的SLGH013腕錶，靈感源自雫石高級時計工坊所在地附近的岩手山於初春時積雪融化的景致，因此於淺藍色的面盤上呈現參差的立體紋路，詮釋岩手山白雪消融的質感。

▲Grand Seiko 44GS的SLGH013腕錶，以淡藍色面盤的立體紋路描繪融雪時樣貌。



為呼應SLGH013腕錶融雪主題面盤清新的淺藍色調，Grand Seiko首次採用白鋼打造非限量的44GS腕錶，此材質展現明亮潔白的金屬光澤，且硬度與耐腐蝕性比一般錶款使用的不鏽鋼更優異，也代表白鋼於研磨工序時製作難度更高；而內載次世代Hi-Beat高振頻9SA5機械機芯，維持日差+5到-3秒的高精準度。

▲Blancpain Métiers d'Art藝術大師系列展現汝拉湖雪景的12日動力儲存一分鐘飛行陀飛輪腕錶，6,120,000元。（圖／Blancpain提供，以下同）

瑞士名錶Blancpain也在錶上描繪迷人冬景，運用掐絲琺瑯工藝，於Métiers d'Art藝術大師系列12日動力儲存一分鐘飛行陀飛輪腕錶上，精心描繪出錶廠所在地汝拉湖雪景，以獨特的藍色漸層詮釋白雪皚皚的汝拉湖岸到唐德爾山（Mont Tendre）的風光，面盤右側裝飾著一隻小羚羊予人驚喜，僅使用0.05毫米的金絲框出極小間隔後填入琺瑯，考驗工藝師的手藝，為獨一無二之作。

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