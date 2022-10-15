fb ig video ETtoday search mobile

4個特質代表你是「好感系女子」　不靠顏值也能超有異性緣

>

▲女性,戀情,情侶,兩性,單身。（圖／unsplash）

▲許多女生不靠顏值，但別人對他的好感度卻爆棚。（圖／pakutaso、unsplash，以下同）

編輯／借借

大部分人都憑第一眼印象來決定好感度，不可否認在這世界上顏值很重要，但有時人緣並非只靠賞心悅目，許多人身邊一定會有一種人，長相普通沒有特別突出頂多60分，異性緣卻好到不行，這類人通常被稱為「好感系女子」，4種特質讓她們無往不利。

療癒人的笑容
好萊塢女星茱莉雅羅勃茲之前就被許多影評人點名，表示她就是沒有天仙美貌，卻有最療癒笑容的演員，所以迷倒了全世界。擁有感染力的笑容是非常吃香的，因為她能讓周圍的人因為這樣的表情開心起來，試著練習微笑吧，會療癒別人的女生還不夠討人喜歡嗎？

▲女性,巴黎。（圖／unsplash）

對身材感到自在
很多瘦如紙片的女人每天還一直說「我覺得自己很胖」，這句話真讓人倒胃口，其實多數男生心裡也這麼想，因為無聊的抱怨大家不想每天聽，還不如對自己身材感到自在的女人，他們隨心所欲、充滿自信，通常穿衣不落俗套，因為他們能正視自己，找到最美的一面。

▲壓力,女性,睡眠。（圖／unsplash）

女性朋友也很多
一個討人喜歡的人，不會只有「單性朋友」，除了有許多男生喜歡之外，也有很多女生好友在交際圈裡，這代表無論在男生和女生面前，不會因為性別有不同的嘴臉，一視同仁的交往基石落在開放的心態上，跟這類女生交往通常比較沒有壓力。

▲女性,理財,生活,運動,閱讀。（圖／unsplash）

能讓氣氛變得更好
說話得體甚至帶點幽默感的女生，絕對會大大加分，通常他的出現會將整體氣氛變得更好，但這樣的個人魅力，這需要基本的涵養跟機智感才能做到，當然也會吸引「識貨」的男人青睞，幸福也較大機會能夠長久。

▲女性,職場,生存法則,。（圖／pexels）

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面