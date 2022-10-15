4個特質代表你是「好感系女子」　不靠顏值也能超有異性緣

▲許多女生不靠顏值，但別人對他的好感度卻爆棚。（圖／pakutaso、unsplash，以下同）

編輯／借借

大部分人都憑第一眼印象來決定好感度，不可否認在這世界上顏值很重要，但有時人緣並非只靠賞心悅目，許多人身邊一定會有一種人，長相普通沒有特別突出頂多60分，異性緣卻好到不行，這類人通常被稱為「好感系女子」，4種特質讓她們無往不利。

療癒人的笑容

好萊塢女星茱莉雅羅勃茲之前就被許多影評人點名，表示她就是沒有天仙美貌，卻有最療癒笑容的演員，所以迷倒了全世界。擁有感染力的笑容是非常吃香的，因為她能讓周圍的人因為這樣的表情開心起來，試著練習微笑吧，會療癒別人的女生還不夠討人喜歡嗎？

對身材感到自在

很多瘦如紙片的女人每天還一直說「我覺得自己很胖」，這句話真讓人倒胃口，其實多數男生心裡也這麼想，因為無聊的抱怨大家不想每天聽，還不如對自己身材感到自在的女人，他們隨心所欲、充滿自信，通常穿衣不落俗套，因為他們能正視自己，找到最美的一面。

女性朋友也很多

一個討人喜歡的人，不會只有「單性朋友」，除了有許多男生喜歡之外，也有很多女生好友在交際圈裡，這代表無論在男生和女生面前，不會因為性別有不同的嘴臉，一視同仁的交往基石落在開放的心態上，跟這類女生交往通常比較沒有壓力。

能讓氣氛變得更好

說話得體甚至帶點幽默感的女生，絕對會大大加分，通常他的出現會將整體氣氛變得更好，但這樣的個人魅力，這需要基本的涵養跟機智感才能做到，當然也會吸引「識貨」的男人青睞，幸福也較大機會能夠長久。